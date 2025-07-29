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Пугающий «Спартак», воодушевляющая «Балтика», проигравший чемпион. Стартует розыгрыш Кубка России

сегодня, 10:01
Эпизод матча «Спартак» – «Балтика»

У первого тура – свои интриги.

«Динамо» – «Сочи»

– У проекта Валерия Карпина тяжёлый старт. В первом туре наткнулись на «тёмную лошадку» чемпионата «Балтику» – и с трудом смогли набрать хотя бы балл. Во втором туре получилось не менее напряжённое противостояние с «Ростовом» – тут пришла победа, при этом «бело-голубые» снова сыграли неубедительно. Кубок – возможность дать ротацию и посмотреть на резервистов, москвичам это полезно.

– После 0:7 в первых двух встречах Роберт Морено стоит на краю пропасти. Южане солидно усилились под возвращение в РПЛ не для того, чтобы терпеть разгромы – тем более от «Акрона». Испанец уже был под угрозой отставки после первой игры стыков. Довольно быстро этот вопрос может встать снова.

«Акрон» – «Балтика»

– Щадящий календарь сыграл тольяттинцам на руку, четыре очка с «Крыльями» и «Сочи» вселяют в коллектив уверенность – тем более недавний разгром. Всё ещё полезен Артём Дзюба – форвард отметился голом и ассистом против южан. Плюс молодёжь – Болдырев и Пестряков – неплохо смотрится в обойме. Позитива у «Акрона» много.

– Намечается крайне интересное столкновение. «Акрон» был «тёмной лошадкой» прошлого сезона и финишировал довольно высоко – теперь в таком же статусе сезон начинают «балтийцы». Только если тольяттинцы брали очки с командами своего уровня и проигрывали грандам, то банда Талалаева даже «Динамо» со «Спартаком» покусала. С «красно-белыми» вообще оформили разгром в гостях. И кто из этих команд подходит к игре в лучшей форме?

«Краснодар» – «Крылья Советов»

– В этот раз аномальной серии без поражений не получилось – уже во втором туре «быки» оступились с «Локомотивом». Для действующих чемпионов игра вообще сложилась скверно – пропустили до перерыва, в концовке горели уже 0:2 (дубль оформил Батраков). И только поздний мяч Кобнана Дэвида сгладил углы.

– Хоть на старте у самарцев победа и ничья, у проекта Адиева всё ещё туманные перспективы. В клубе продолжаются большие изменения, это больше не команда Осинькина, при этом новый облик коллектива ещё не оформился.

ЦСКА – «Локомотив»

– Игра с «Ахматом» сразу после осечки была тяжёлым испытанием для «армейцев» Челестини – команда не могла подставить нового наставника неудачей во второй игре к ряду. При этом повели в счёте как раз грозненцы. Дубль Кругового с разницей в минуту – удача, которая позволила «красно-синим» сохранить лицо.

– «Армейцы» принимают единственную команду, которая в обоих матчах на старте РПЛ забрала победы. С «Сочи» не радовала реализация – при этом прорвало в концовке. В топ-матче с «Краснодаром» выстрелил Батраков. По Алексею уже стали возникать опасения – вундеркинд ответил на них дублем в ворота чемпионов.

«Динамо Махачкала» – «Пари НН»

– Объективно – со «Спартаком» тяжело было рассчитывать на очки. Москвичи подошли к старту сезона с запредельной мотивацией, счёт не отражает того, что происходило на поле. При этом с оренбуржцами «бело-голубые» должны были одерживать победу. Скомканный старт сезона должен стать мотивацией – махачкалинцам не хватает качественных исполнителей, команда добирает за счёт организации. Поэтому о тренерской рокировке и думать нельзя.

– Атакующий футбол пока выходит нижегородцам боком – за два матча ни одного забитого мяча. Коллектив получил 0:3 от «Краснодара» на своих же ошибках, после этого «сгорел» с «Крыльями» (0:2).

«Ростов» – «Спартак»

– Два поражения не отражают форму «Ростова» – просто стартовать пришлось с выезда в Санкт-Петербург, а с «Динамо» элементарно не повезло. Южане поддерживали активность в прессинге, и задавали объём в финальной трети. С «сине-бело-голубыми» это даже привело к голу. Только тогда «Зенит» дожал соперника на классе. Против «Динамо» была вязкая игра, гости напрягали Лунёва. Не хватило исполнительского мастерства, поэтому москвичам оказалось достаточно одного гола для победы.

– 0:3 дома от аутсайдера и два удаления – настоящий провал для «Спартака». Да, в прошлом году тоже начали с поражения от «Оренбурга», потом оступились с «Ахматом». Но то были первые месяцы Станковича в клубе. Сейчас серб гораздо лучше понимает возможности игроков, и поэтому поражение вызывает гораздо больше вопросов. Да и тренер начинает бояться за своё здоровье.

«Ахмат» – «Зенит»

– У четырёх команд на данный момент всё ещё ноль очков в чемпионате, «Ахмат» – одна из них. Грозненцы прилично укрепились в межсезонье, чтобы не повторять прошлогодних ошибок – но стартовали с двух обидных поражений (0:2 от «Рубина» и 1:2 от ЦСКА).

– Игра с «Рубином» – злая ирония. В межсезонье петербуржцы были близки к подписанию главного бомбардира казанцев Мирлинда Даку – сделка сорвалась в последний момент. Теперь албанец забил «сине-бело-голубым» в самой концовке и отнял у них победу. На Кубок у «Зенита» есть возможность дать лидерам отдых – нужно освежиться после ранней осечки.

«Рубин» – «Оренбург»

– Пока Даку набирает ход, но забивать есть кому – за две игры казанцы отметились четырьмя голами. Учитывая, что соперниками были усилившийся «Ахмат» и гегемон «Зенит», такие показатели – топ.

– Но с «Оренбургом» ожидать того же вряд ли стоит. Да, южноуральцы растеряли лидеров, готовясь к Первой лиге, – возвращение в РПЛ застало врасплох. При этом Слишкович заставляет игроков биться – при запредельной самоотдаче коллектив отнял балл у ЦСКА и сыграл вничью с Махачкалой. Пропустил в этих играх всего раз.

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Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:34
Станкович включил жертву и просто манипулирует, за здоровье он боится, как же, манипулирует чтобы его кто то пожалел бедненького, или судью или на худой конец руководители из Лукойла, ведь он же не отвечает ни за что, он просто жертва обстоятельств. И это читалось на всех пресс-конференциях начиная с самой первой послематчевой в прошлом году. Эти предсмертные конвульсии уже мы проходили с рыжим клоуном, пройдём сейчас и будем проходить с последующими младенчиками которых наймут нефтяные магнаты
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:19
Это только начало, турнир длинный. Основные и решающие матчи-впереди...
Гость
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