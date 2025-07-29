Пугающий «Спартак», воодушевляющая «Балтика», проигравший чемпион. Стартует розыгрыш Кубка России

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сегодня, 10:01

У первого тура – свои интриги.

«Динамо» – «Сочи»

– У проекта Валерия Карпина тяжёлый старт. В первом туре наткнулись на «тёмную лошадку» чемпионата «Балтику» – и с трудом смогли набрать хотя бы балл. Во втором туре получилось не менее напряжённое противостояние с «Ростовом» – тут пришла победа, при этом «бело-голубые» снова сыграли неубедительно. Кубок – возможность дать ротацию и посмотреть на резервистов, москвичам это полезно.

– После 0:7 в первых двух встречах Роберт Морено стоит на краю пропасти. Южане солидно усилились под возвращение в РПЛ не для того, чтобы терпеть разгромы – тем более от «Акрона». Испанец уже был под угрозой отставки после первой игры стыков. Довольно быстро этот вопрос может встать снова.

«Акрон» – «Балтика»

– Щадящий календарь сыграл тольяттинцам на руку, четыре очка с «Крыльями» и «Сочи» вселяют в коллектив уверенность – тем более недавний разгром. Всё ещё полезен Артём Дзюба – форвард отметился голом и ассистом против южан. Плюс молодёжь – Болдырев и Пестряков – неплохо смотрится в обойме. Позитива у «Акрона» много.

– Намечается крайне интересное столкновение. «Акрон» был «тёмной лошадкой» прошлого сезона и финишировал довольно высоко – теперь в таком же статусе сезон начинают «балтийцы». Только если тольяттинцы брали очки с командами своего уровня и проигрывали грандам, то банда Талалаева даже «Динамо» со «Спартаком» покусала. С «красно-белыми» вообще оформили разгром в гостях. И кто из этих команд подходит к игре в лучшей форме?

«Краснодар» – «Крылья Советов»

– В этот раз аномальной серии без поражений не получилось – уже во втором туре «быки» оступились с «Локомотивом». Для действующих чемпионов игра вообще сложилась скверно – пропустили до перерыва, в концовке горели уже 0:2 (дубль оформил Батраков). И только поздний мяч Кобнана Дэвида сгладил углы.

– Хоть на старте у самарцев победа и ничья, у проекта Адиева всё ещё туманные перспективы. В клубе продолжаются большие изменения, это больше не команда Осинькина, при этом новый облик коллектива ещё не оформился.

ЦСКА – «Локомотив»

– Игра с «Ахматом» сразу после осечки была тяжёлым испытанием для «армейцев» Челестини – команда не могла подставить нового наставника неудачей во второй игре к ряду. При этом повели в счёте как раз грозненцы. Дубль Кругового с разницей в минуту – удача, которая позволила «красно-синим» сохранить лицо.

– «Армейцы» принимают единственную команду, которая в обоих матчах на старте РПЛ забрала победы. С «Сочи» не радовала реализация – при этом прорвало в концовке. В топ-матче с «Краснодаром» выстрелил Батраков. По Алексею уже стали возникать опасения – вундеркинд ответил на них дублем в ворота чемпионов.

«Динамо Махачкала» – «Пари НН»

– Объективно – со «Спартаком» тяжело было рассчитывать на очки. Москвичи подошли к старту сезона с запредельной мотивацией, счёт не отражает того, что происходило на поле. При этом с оренбуржцами «бело-голубые» должны были одерживать победу. Скомканный старт сезона должен стать мотивацией – махачкалинцам не хватает качественных исполнителей, команда добирает за счёт организации. Поэтому о тренерской рокировке и думать нельзя.

– Атакующий футбол пока выходит нижегородцам боком – за два матча ни одного забитого мяча. Коллектив получил 0:3 от «Краснодара» на своих же ошибках, после этого «сгорел» с «Крыльями» (0:2).

«Ростов» – «Спартак»

– Два поражения не отражают форму «Ростова» – просто стартовать пришлось с выезда в Санкт-Петербург, а с «Динамо» элементарно не повезло. Южане поддерживали активность в прессинге, и задавали объём в финальной трети. С «сине-бело-голубыми» это даже привело к голу. Только тогда «Зенит» дожал соперника на классе. Против «Динамо» была вязкая игра, гости напрягали Лунёва. Не хватило исполнительского мастерства, поэтому москвичам оказалось достаточно одного гола для победы.

– 0:3 дома от аутсайдера и два удаления – настоящий провал для «Спартака». Да, в прошлом году тоже начали с поражения от «Оренбурга», потом оступились с «Ахматом». Но то были первые месяцы Станковича в клубе. Сейчас серб гораздо лучше понимает возможности игроков, и поэтому поражение вызывает гораздо больше вопросов. Да и тренер начинает бояться за своё здоровье.

«Ахмат» – «Зенит»

– У четырёх команд на данный момент всё ещё ноль очков в чемпионате, «Ахмат» – одна из них. Грозненцы прилично укрепились в межсезонье, чтобы не повторять прошлогодних ошибок – но стартовали с двух обидных поражений (0:2 от «Рубина» и 1:2 от ЦСКА ).

– Игра с «Рубином» – злая ирония. В межсезонье петербуржцы были близки к подписанию главного бомбардира казанцев Мирлинда Даку – сделка сорвалась в последний момент. Теперь албанец забил «сине-бело-голубым» в самой концовке и отнял у них победу. На Кубок у «Зенита» есть возможность дать лидерам отдых – нужно освежиться после ранней осечки.

«Рубин» – «Оренбург»

– Пока Даку набирает ход, но забивать есть кому – за две игры казанцы отметились четырьмя голами. Учитывая, что соперниками были усилившийся «Ахмат» и гегемон «Зенит», такие показатели – топ.