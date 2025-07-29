Федорищев — о долге «Крыльев»: «Меня ругают за него, но он копился 15 лет»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о долге «Крыльев Советов» в размере более 900 млн рублей.

Как только судебное решение появится в конечной инстанции, мы его выполним. На клубе это никак не отразится, команда абсолютно финансово устойчива. Не будет никаких проблем ни в этом, ни в следующем сезоне. Ответственность за те решения, которые были приняты и привели к этому долгу, лежит на тех людях, которые их принимали. Мы их знаем, иногда даже общаемся с ними, чтобы получить какую‑то информацию. Но долг копился 15 лет, моя задача – его отдать, чтобы это не повлияло на команду.