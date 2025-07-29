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Федорищев — о долге «Крыльев»: «Меня ругают за него, но он копился 15 лет»

вчера, 08:45

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о долге «Крыльев Советов» в размере более 900 млн рублей.

Как только судебное решение появится в конечной инстанции, мы его выполним. На клубе это никак не отразится, команда абсолютно финансово устойчива. Не будет никаких проблем ни в этом, ни в следующем сезоне. Ответственность за те решения, которые были приняты и привели к этому долгу, лежит на тех людях, которые их принимали. Мы их знаем, иногда даже общаемся с ними, чтобы получить какую‑то информацию. Но долг копился 15 лет, моя задача – его отдать, чтобы это не повлияло на команду.

Напомним, что суд Москвы взыскал 923 млн рублей с самарских «Крыльев Советов» по требованию дочерней структуры госкорпорации «Ростех».

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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:07
Интересно, а тех людей, которых Губернатор Самарской области знает, а иногда даже общается, нельзя привлечь к погашению долга? Кто командует областью, эти люди или Губернатор??. Видимо ЭТИ ЛЮДИ, все-таки, имеют некоторый вес, потому оставлю вопрос без ответа...
shlomo
shlomo
вчера в 08:50
Да уж... и как можно было все 15 лет не замечать подвоха...
Гость
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