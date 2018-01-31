Плетикоса: «Не удивлён, что Дзюба выбрал тульский „Арсенал“»

Экс-голкипер «Ростова» и «Спартака» Стипе Плетикоса прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в тульский «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.

«Тяжело сказать, почему Дзюба так здорово играет не в грандах российского футбола, а находясь в клубах в аренде. Может быть, это связано с конкуренцией. Возможно, ему удобно, когда игра строится вокруг него. В топ-клубах футболист должен подстраиваться под команду. Тем не менее у него есть качества и для того, чтобы играть в российских грандах. Это чисто психологический момент.

В тот замечательный сезон в „Ростове“, когда мы выиграли Кубок России, Артём всегда отдавал себя на поле на 100%. Конечно, в этом была и большая заслуга Божовича. В команде была замечательная атмосфера.



Лишь „Зенит“ и Манчини знают, почему сейчас клуб отдаёт Артёма в аренду. Дзюбе наверняка хочется набрать хорошую форму и завоевать место в сборной к чемпионату мира. Не удивлён, что Артём выбрал тульский „Арсенал“, ведь там он снова будет работать с Божовичем. Миодраг знает, как им руководить».