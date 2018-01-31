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Плетикоса: «Не удивлён, что Дзюба выбрал тульский „Арсенал“»

вчера, 15:07

Экс-голкипер «Ростова» и «Спартака» Стипе Плетикоса прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в тульский «Арсенал» на правах аренды до конца сезона. 

«Тяжело сказать, почему Дзюба так здорово играет не в грандах российского футбола, а находясь в клубах в аренде. Может быть, это связано с конкуренцией. Возможно, ему удобно, когда игра строится вокруг него. В топ-клубах футболист должен подстраиваться под команду. Тем не менее у него есть качества и для того, чтобы играть в российских грандах. Это чисто психологический момент.

В тот замечательный сезон в „Ростове“, когда мы выиграли Кубок России, Артём всегда отдавал себя на поле на 100%. Конечно, в этом была и большая заслуга Божовича. В команде была замечательная атмосфера. 

Лишь „Зенит“ и Манчини знают, почему сейчас клуб отдаёт Артёма в аренду. Дзюбе наверняка хочется набрать хорошую форму и завоевать место в сборной к чемпионату мира. Не удивлён, что Артём выбрал тульский „Арсенал“, ведь там он снова будет работать с Божовичем. Миодраг знает, как им руководить».

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Все комментарии
eaguar
eaguar
вчера в 15:45
Близость Москвы и личность тренера все решили .
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 15:44
Он правильно сделал
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