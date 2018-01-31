«Спортинг» ослабляет соперников по чемпионату Португалии

Лиссабонский «Спортинг» грядущим летом пополнится как минимум двумя новичками.

Главный тренер «львов» Жорже Жезуш сообщил о том, что клуб договорился о переходе вингера «Витории» из Гимараеша Рафиньи и защитника «Риу Аве» Марсело.

Игроки присоединятся к лиссабонцам через полгода, так как их нынешние клубы не захотели терять своих лидеров в разгар сезона.

Напомним, защитник «Спортинга» Хонатан Сильва близок к переходу в «Рому».