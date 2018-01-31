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«Спортинг» ослабляет соперников по чемпионату Португалии

вчера, 21:11

Лиссабонский «Спортинг» грядущим летом пополнится как минимум двумя новичками.

Главный тренер «львов» Жорже Жезуш сообщил о том, что клуб договорился о переходе вингера «Витории» из Гимараеша Рафиньи и защитника «Риу Аве» Марсело.

Игроки присоединятся к лиссабонцам через полгода, так как их нынешние клубы не захотели терять своих лидеров в разгар сезона.

Напомним, защитник «Спортинга» Хонатан Сильва близок к переходу в «Рому».

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил AmIIIeR89
вчера в 22:37
AmIIIeR89:
Что общего у Баварии, Спортинга и Зенита?))
Они (все трое) упорно не покупают коней!
Палыч82
Палыч82
вчера в 22:36
"Лиссабонский "Спортинг" приобрел Марсело и Рафинью"
Так было бы забористее,)
Морозовский
Морозовский ответил RiotZero
вчера в 22:26
RiotZero:
Что за ботва, комментарий раза с 10 отправляется у меня одного глючит?
Тоже самое.
Морозовский
Морозовский
вчера в 22:26
"Спортинг" не тянет на газовый "проект". Заголовок надо поменять, чтобы не принижать успехи "Зенита" в данной области.
RiotZero
RiotZero
вчера в 22:25
Что за ботва, комментарий раза с 10 отправляется у меня одного глючит?
RiotZero
RiotZero ответил RussianHorse
вчера в 22:24
RussianHorse:
Привет Ну да, договорились) джентльменское соглашение )
Главное, чтобы джентльмены остались джентльменами.
RussianHorse
RussianHorse ответил RiotZero
вчера в 22:19
RiotZero:
Артём, ну ты как всегда в своём репертуаре. А может вас не ослабляют, потому что между вашими колхозами договорённость, два еврея договорились.
Привет
Ну да, договорились) джентльменское соглашение )
RiotZero
RiotZero ответил RussianHorse
вчера в 22:17
RussianHorse:
Зенит у единственного прямого конкурента - ЦСКА никого не покупает, а то. что они из вашего колхоза пару-тройку игроков взяли - ваши проблемы)
Артём, ну ты как всегда в своём репертуаре. А может вас не ослабляют, потому что между вашими колхозами договорённость, два еврея договорились.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:15
Первым делом они укрепляют свой состав
RussianHorse
RussianHorse ответил RiotZero
вчера в 21:51
RiotZero:
Португальский Зенит.
Зенит у единственного прямого конкурента - ЦСКА никого не покупает, а то. что они из вашего колхоза пару-тройку игроков взяли - ваши проблемы)
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:33
У нас тоже есть один клуб,который из года в год имея огромные деньги ослабляет соперников по чемпионату...
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 21:31
Пипец какие соперники ослабились! Я думал у Порту и Бенфики кого-то купили.
RiotZero
RiotZero
вчера в 21:20
Португальский Зенит.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 21:18
Что общего у Баварии, Спортинга и Зенита?))
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