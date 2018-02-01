«Манчестер Сити» взял верх над «Вест Бромвичем»

В поединке 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Вест Бромвич».
Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»
«Манчестер Сити» – «Вест Бромвич» – 3:0 (1:0)
Голы: Фернандиньо 19, Де Брюйне 68, Агуэро 90.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко, Фернандиньо, Д. Сильва (Гюндоган 39), Б. Силва, Де Брюйне (Диас 78), Стерлинг, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Вест Бромвич»: Фостер, Ньом, МакОли, Хегази, Доусон, Якоб, МакКлин, Крыховяк (Бэрри 33), Филд (Филлипс 55), Родригес, Рондон (Старридж 78).
Главный тренер: Алан Пардью.
Предупреждения: Д. Сильва 32, МакКлин 69, Рондон 76, Филлипс 85.
Судья: Роберт Мэдли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В матче 1-го круга между командами победу одержал «Ман Сити».
Если Барса тогда Лео.
Если Бавария тогда Лева.
Если Юве тогда Игуаин.
Если МЮ тогда Маур
Если Челси тогда Азар.
Если ТТХ тогда Кейн.
Если Барса тогда Лео.
Если Бавария тогда Лева.
Если Юве тогда Игуаин.
Если МЮ тогда Маур
Если Челси тогда Азар.
Если ТТХ тогда Кейн.
Если ПСЖ выиграет, то Неймару!
Если ПСЖ выиграет, то Неймару!
Увеличили и без того большой отрыв! Молодцы
Увеличили и без того большой отрыв! Молодцы
и ктонибудь откройте мне тайну , почему они постоянно меняют заголовки новости ?????
и ктонибудь откройте мне тайну , почему они постоянно меняют заголовки новости ?????