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«Манчестер Сити» взял верх над «Вест Бромвичем»

сегодня, 00:53
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

В поединке 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Вест Бромвич».

Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум» 

«Манчестер Сити» – «Вест Бромвич» – 3:0 (1:0)
Голы: Фернандиньо 19, Де Брюйне 68, Агуэро 90.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко, Фернандиньо, Д. Сильва (Гюндоган 39), Б. Силва, Де Брюйне (Диас 78), Стерлинг, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Вест Бромвич»: Фостер, Ньом, МакОли, Хегази, Доусон, Якоб, МакКлин, Крыховяк (Бэрри 33), Филд (Филлипс 55), Родригес, Рондон (Старридж 78).
Главный тренер: Алан Пардью.

Предупреждения: Д. Сильва 32, МакКлин 69, Рондон 76, Филлипс 85.

Судья: Роберт Мэдли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В матче 1-го круга между командами победу одержал «Ман Сити».

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Все комментарии
neomessi
neomessi ответил 95-shishani-95
сегодня в 11:36
Если Реал тогда Роналду.
Если Барса тогда Лео.
Если Бавария тогда Лева.
Если Юве тогда Игуаин.
Если МЮ тогда Маур
Если Челси тогда Азар.
Если ТТХ тогда Кейн.
Murad0202
Murad0202 ответил Шейх Сити
сегодня в 11:29
Шейх Сити:
не удобно жутко! тот кто разрабатывал новый дизайн сайта кон**ный тип
Я лично не стал менять дизайн на старый, даже когда была возможность, поэтому уже привык. Новый дизайн выглядит красивее и современнее, но согласен что старый дизайн был куда удобнее. Я тоже за нее, но и тут критичного ничего не вижу - ко всему привыкаешь...
матос
матос
сегодня в 11:07
Чемпионы Англии
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 10:58
Вот что нефтедоллар животворящий делает.
борька
борька
сегодня в 10:30
,без проблем, играли в охотку!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 10:25
Если МС выиграет ЛЧ, то ЗМ должны отдать Де Брюйне!
Если ПСЖ выиграет, то Неймару!
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 09:07
Кто бы сомневался.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:15
Сравнить команду играющей в ЛЧ(ТТХ) и команду идущая на вылет,при этом называть унижением,может только тонкоголовый барсук!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 07:51
Пока бывший реаловский физрук в очередной раз унизили, Гвардиола сделал очередной шаг к досрочной победе.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 06:48
Ничего удивительно,просто первая команда лиги разгромила главного аутсайдера. Всё стандартно.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 05:58
С чемпионством В АПЛ .
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:16
Первая с последней командой играли, другого не могло быть
бебето_71
бебето_71
сегодня в 03:46
с победой лучший клуб Еропы курятник показал манкам где раки зимуют.все глоры красных спят от горя.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 03:26
МС с победой!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:19
Очередная победа " на классе", к которым МС уже приучил всех нас.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 02:05
На классе
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 02:02
Де Брюйне устал ,но забивает
cska.78
cska.78
сегодня в 01:32
МС с победой!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:31
МС без пяти секунд чемпион с чем и поздравляю. АПЛ покорена, теперь на повестке ЛЧ.
Шейх Сити
Шейх Сити ответил Borusik1975
сегодня в 01:22
Borusik1975:
я реально не понимаю админов сайта ...90% кричат -верните старый дизайн и ноль внимания, оставили 73о и неудобное меню и ктонибудь откройте мне тайну , почему они постоянно меняют заголовки новости ?????
не удобно жутко! тот кто разрабатывал новый дизайн сайта кон**ный тип
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:10
Поздравляю болельщиков Сити с уверенной победой)
Увеличили и без того большой отрыв! Молодцы
Borusik1975
Borusik1975
сегодня в 01:09
я реально не понимаю админов сайта ...90% кричат -верните старый дизайн и ноль внимания, оставили 73о и неудобное меню
и ктонибудь откройте мне тайну , почему они постоянно меняют заголовки новости ?????
Kerri
Kerri
сегодня в 01:05
На классе!
Borusik1975
Borusik1975
сегодня в 01:01
мс чемпион , походу) не сглазить бы)
Шейх Сити
Шейх Сити
сегодня в 00:59
не плохо не плохо)
David Villa7
David Villa7
сегодня в 00:57
Спокойно, уверенно и на классе, надеюсь без травмы Сильва, Стерлинг сегодня был хорош и Ляпорта с дебютом
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 00:55
Уже отрыв на 15 очков. Сегодня все игроки были хороши!
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