«Реал» готов заплатить 120 млн евро за Энцо Фернандеса

1774172055

сегодня, 12:34

«Реал» рассматривает возможность трансфера полузащитника «Челси» . Лондонский клуб рассчитывает выручить за игрока 120 млн евро.

«Сливочные» готовы пойти на такие расходы, однако для осуществления сделки мадридцам потребуется предварительно разгрузить зарплатную ведомость и продать нескольких игроков из текущего состава.

В случае оформления перехода аргентинский «Ривер Плейт» получит выплату в размере около 5 млн евро в качестве компенсации за воспитание футболиста.