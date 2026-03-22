«Реал» готов заплатить 120 млн евро за Энцо Фернандеса

сегодня, 12:34

«Реал» рассматривает возможность трансфера полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса. Лондонский клуб рассчитывает выручить за игрока 120 млн евро.

«Сливочные» готовы пойти на такие расходы, однако для осуществления сделки мадридцам потребуется предварительно разгрузить зарплатную ведомость и продать нескольких игроков из текущего состава.

В случае оформления перехода аргентинский «Ривер Плейт» получит выплату в размере около 5 млн евро в качестве компенсации за воспитание футболиста.

СлухиБернарду Силва хочет перейти в «Барселону»
Сегодня, 11:50
СлухиВингер «Хоффенхайма» Базумана Туре привлёк внимание европейских грандов
Сегодня, 11:05
СлухиКамавинга может заменить Энцо Фернандеса в «Челси»
Сегодня, 10:45
Слухи«Интер» нацелился на полузащитника «Челси» Сантоса
Сегодня, 09:27
СлухиГолкипер «Реала Сосьедад» Ремиро может перейти в «Барселону» летом
Сегодня, 08:13
Райя признался, что мог перейти в «Баварию» вместо «Арсенала»
Вчера, 14:50
Romeo 777
сегодня в 13:37
Покупали за 120 млн. Контракт до 2032 года.
Сменил агента, и хочет переподписать контракт с повышения ЗП, но в Челси нет таких ЗП. У нас самый высокооплачиваемый, это один игрок, капитан 250к в неделю.
С этим надо в Реал. Но сомневаюсь, что Реал его подпишет, особенно с учетом того, какие расистские песенки пел Энцо в адрес персонально Мбаппе и других французов.
Шишанутый
сегодня в 13:22
Вряд ли этот арг нам нужен. Средний игрок и точно не стоит таких денег!!
VeniaminS
сегодня в 12:35
Хороший полузащитник,надо брать !
