«Локомотив» выкупил у «Краснодара» права на Ари

По информации источника, нападающий Ари стал игроком «Локомотива» на постоянной основе.
Московский клуб, где бразилец выступает на правах аренды, якобы уже выкупил у «Краснодара» права на 32-летнего игрока.
Отметим, что вторую половину 2017 года Ари провел в лазарете, однако уже вернулся на поле и принимает участие в подготовке «железнодорожников» ко второй части сезона.
Ари достоен звания чемпион России ,но только если Спартак позволит.
Ари достоен звания чемпион России ,но только если Спартак позволит.