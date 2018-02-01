«Локомотив» выкупил у «Краснодара» права на Ари

По информации источника, нападающий Ари стал игроком «Локомотива» на постоянной основе.

Московский клуб, где бразилец выступает на правах аренды, якобы уже выкупил у «Краснодара» права на 32-летнего игрока.

Отметим, что вторую половину 2017 года Ари провел в лазарете, однако уже вернулся на поле и принимает участие в подготовке «железнодорожников» ко второй части сезона.