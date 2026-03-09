Top.Mail.Ru
Умер легендарный администратор «Локомотива» Анатолий Машков

сегодня, 10:43

Многолетний администратор московского «Локомотива» Анатолий Машков скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе клуба.​

С 1977 года «Батя» (так его называли футболисты и болельщики) решал все административно-хозяйственные вопросы команды, пройдя с ней путь от вылетов в Первую лигу СССР до первых трофеев и еврокубковых успехов — уникальное достижение в российском футболе. Перед домашними матчами на «Черкизово» игроки традиционно здоровались с ним на удачу.

Клуб выразил соболезнования родным и близким Анатолия Егоровича, подчеркнув, что это невосполнимая потеря не только для «Локо», но и для всего российского футбола. Дата прощания будет объявлена позже.

