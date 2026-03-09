В Бразилии судья показал 23 красные карточки за массовую драку

В финале чемпионата штата Минейро «Крузейро» обыграл «Атлетико Минейро» 1:0, но матч завершился скандальной массовой дракой. Всё началось в компенсированное время, когда вратарь гостей Эверсон после сейва вступил в стык с полузащитником хозяев Кристианом и ударил его коленями, спровоцировав потасовку.
Нападающий «Атлетико» Халк ударил по голове хавбека «Крузейро» Лукаса Ромеро. Игра возобновилась при равных составах, но в протоколе зафиксировали 23 красные карточки — наказаны 23 игрока, включая экс-«зенитовцев» Халка, Жерсона и Матео Кассьерру.
Получается или бразильцам "закон не писан"...)
Либо судья удалял в основном запасных...)
Либо инспектор матча решил пусть лучше играют , чем дерутся...)
И возможно будет продолжениие истории в виде апеляций , разборок в прессе ,итд... , да и в любом случае в следующей очной встрече игроки явно друг на друга вряд ли будут смотреть по дружески...)))
