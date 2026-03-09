В Бразилии судья показал 23 красные карточки за массовую драку

1773045735

сегодня, 11:42

В финале чемпионата штата Минейро «Крузейро» обыграл «Атлетико Минейро» 1:0, но матч завершился скандальной массовой дракой. Всё началось в компенсированное время, когда вратарь гостей Эверсон после сейва вступил в стык с полузащитником хозяев Кристианом и ударил его коленями, спровоцировав потасовку.

Нападающий «Атлетико» ударил по голове хавбека «Крузейро» Лукаса Ромеро. Игра возобновилась при равных составах, но в протоколе зафиксировали 23 красные карточки — наказаны 23 игрока, включая экс-«зенитовцев» Халка, Жерсона и Матео Кассьерру.