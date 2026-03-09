Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Бразилия. Лига Минейро 2026

В Бразилии судья показал 23 красные карточки за массовую драку

сегодня, 11:42

В финале чемпионата штата Минейро «Крузейро» обыграл «Атлетико Минейро» 1:0, но матч завершился скандальной массовой дракой. Всё началось в компенсированное время, когда вратарь гостей Эверсон после сейва вступил в стык с полузащитником хозяев Кристианом и ударил его коленями, спровоцировав потасовку.

Нападающий «Атлетико» Халк ударил по голове хавбека «Крузейро» Лукаса Ромеро. Игра возобновилась при равных составах, но в протоколе зафиксировали 23 красные карточки — наказаны 23 игрока, включая экс-«зенитовцев» Халка, Жерсона и Матео Кассьерру.

Подписывайся в ВК
Все новости
Халк
Источник: itar-tass.com
«Он назвал меня предателем». Моуриньо объяснил удаление в игре с «Порту»
Сегодня, 09:44
Арбелоа недоволен отношением некоторых игроков «Реала»
Вчера, 17:54
Брейдо о ситуации с Геничем: «Массовое линчевание — это априори неверно»
07 марта
Форвард «Хетафе» Сатриано раскритиковал Рюдигера за грязную игру
06 марта
«Динамо» разместило провокационный пост после победы над «Спартаком»
06 марта Фото
«Краснодар» после матча с ЦСКА намусорил в раздевалке и сломал дверь
05 марта
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 13:52
подло отметился Халк, ударил в затылок со спины.
yvj8qrzas5vd
yvj8qrzas5vd
сегодня в 13:52
Чем матч то закончился...
Vilar
Vilar
сегодня в 13:25
Не понял: все игроки обеих команд получили красные карточки, т.е. их удалили с поля, а игра возобновилась. После красной карточки, можно продолжать играть?
Т.е. после игры в протоколе, судья может написать, что хочет?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:25
Странно, что болельщики команд не подключился к мордобою.
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:20, ред.
Даже странно , что продолжили , ведь согласно правилам ФИФА судья имеет право удалить пять игроков одной команды. когда на поле в одной команде остаётся шесть действующих футболистов, судья прекращает матч.
Получается или бразильцам "закон не писан"...)
Либо судья удалял в основном запасных...)
Либо инспектор матча решил пусть лучше играют , чем дерутся...)
И возможно будет продолжениие истории в виде апеляций , разборок в прессе ,итд... , да и в любом случае в следующей очной встрече игроки явно друг на друга вряд ли будут смотреть по дружески...)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:59
А ведь это знак подумал Неймар ( едва узнав про драку ) - " Крупье , всё на 23 красное!"...)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:57
Но матч доиграли?)) вот молодцы))
bf3bwpd5ghqj
bf3bwpd5ghqj
сегодня в 12:50
Зато какое шоу, куда там спартаку с его цирком.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:34
Что за ерунда? Предлагаю автору дополнительно разобраться с этим раскладом и отредактировать свою статью, чтобы сделать информацию более понятной. В Бразилии это сложно, они могут додуматься до чего угодно. Например, некоторые поклонники Пеле требуют отменить рекорд Неймара по количеству мячей за сборную Бразилии. На основании чего? Да как он посмел превзойти достижение Короля? Это и есть основание.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:25
23 красные карточки, судья раздал красные карточки 12 игрокам Крузейро и 11 футболистам Атлетико. Халк также отметился в драке. Интересно что кодекс спортивного правосудия Бразилии предусматривает дисквалификацию на срок от 4 до 12 матчей, но только во внутреннем чемпионате штата. Поэтому в бразильской Серии А футболисты смогут продолжать играть, будто ничего и не было. Интересно, какими составами эти команды будут играть в чемпионате штата Минейро.
shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 12:22, ред.
....№23 , красные - Аршавин на выход!!!
particular
particular
сегодня в 12:16
Времяпровождение означенных персонажей на берегах Невы, в своё время, не добавило им культуры поведения на поле :)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:16
Разгулялся судья не на шутку !!!
juhva42faheq
juhva42faheq
сегодня в 12:10
Нашим кукуянам есть куда стремиться
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 