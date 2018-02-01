Клубы АПЛ значительно превзошли рекорд по тратам, установленный в 2011 году

Британские СМИ подсчитали траты английских клубов высшего дивизиона во время зимнего трансферного окна. Оказалось, что коллективы Премьер-Лиги в январе потратили на новичков рекордно большое количество денег — 446,2 млн фунтов. Рекорд 2011 года превзойден почти в двукратном размере.

2018 £446,2 млн 2011 £225 млн 2017 £221,2 млн 2008 £175 млн 2016 £172,7 млн 2009 170 млн

Весьма затратной по трансферам эта зима вышла для «Арсенала», «Брайтона», «Хаддерсфилда», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Саутгемптона» и «Суонси».

В январе «Ливерпуль» потратил на Вирджила ван Дейка 75 млн фунтов, а покупка нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга обошлась «канонирам» в 61,8 млн фунтов.

«Горожане» упустили Алексиса Санчеса и Рияда Мареза, зато выкупили 23-летнего оборонца «Атлетика» Эмерика Ляпорта за 65 млн фунтов.

«Челси» выделил на январские трансферы 57,7 млн фунтов, «Эвертон» — 47 млн фунтов, «Лестер» — 26,4 млн фунтов, а «Тоттенхэм» — 25 млн фунтов.

Сообщается, что «Борнмут», «Бернли», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» не потратили ни копейки, хотя манкунианцы и поменяли Генриха Мхитаряна на форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.