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Клубы АПЛ значительно превзошли рекорд по тратам, установленный в 2011 году

вчера, 17:49

Британские СМИ подсчитали траты английских клубов высшего дивизиона во время зимнего трансферного окна. Оказалось, что коллективы Премьер-Лиги в январе потратили на новичков рекордно большое количество денег — 446,2 млн фунтов. Рекорд 2011 года превзойден почти в двукратном размере.

2018£446,2 млн
2011£225 млн
2017£221,2 млн
2008£175 млн
2016£172,7 млн
2009170 млн

Весьма затратной по трансферам эта зима вышла для «Арсенала», «Брайтона», «Хаддерсфилда», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Саутгемптона» и «Суонси».

В январе «Ливерпуль» потратил на Вирджила ван Дейка 75 млн фунтов, а покупка нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга обошлась «канонирам» в 61,8 млн фунтов.

«Горожане» упустили Алексиса Санчеса и Рияда Мареза, зато выкупили 23-летнего оборонца «Атлетика» Эмерика Ляпорта за 65 млн фунтов.

«Челси» выделил на январские трансферы 57,7 млн фунтов, «Эвертон» — 47 млн фунтов, «Лестер» — 26,4 млн фунтов, а «Тоттенхэм» — 25 млн фунтов.

Сообщается, что «Борнмут», «Бернли», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» не потратили ни копейки, хотя манкунианцы и поменяли Генриха Мхитаряна на форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.

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Все комментарии
nikolah
nikolah ответил parallels
вчера в 19:45
parallels:
а ЛЧ всё равно выиграет реал, сколько бы англичане не тратили.
для реала сезон потерян,не верится.
нужно сплавлять португеза с бенземой и бегунком
eaguar
eaguar
вчера в 19:04
Так ить инфляция .
parallels
parallels ответил Igo0rek
вчера в 18:50
Igo0rek:
Твой Реал и в ЛЧ пролетит.
не спартак - не пролетит)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:43
Скоро половина клубов Англии обьявят себя банкротами.
Igo0rek
Igo0rek ответил parallels
вчера в 18:42
parallels:
а ЛЧ всё равно выиграет реал, сколько бы англичане не тратили.
Твой Реал и в ЛЧ пролетит.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:42
    dima090887
    dima090887 ответил Василий 50
    вчера в 18:38
    Василий 50:
    Рано или поздно, но все это вылезет боком.
    Пока спрос определяет предложение, но этот "пузырь" когда-то должен лопнуть, тоже так считаю.
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    вчера в 18:04
    Конечно времена меняются
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 18:04
    Скоро миллиарды в ход пойдут!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith ответил parallels
    вчера в 18:03
    parallels:
    а ЛЧ всё равно выиграет реал, сколько бы англичане не тратили.
    А может, всё-таки Барселона???
    parallels
    parallels
    вчера в 17:56
    а ЛЧ всё равно выиграет реал, сколько бы англичане не тратили.
    cska.78
    cska.78
    вчера в 17:55
    £446,2 млн и £225 млн это по вашему более чем в двукратном размере?
    cska.78
    cska.78
    вчера в 17:54
    Почти в 2 раза!
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 17:52
    Рано или поздно, но все это вылезет боком.
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