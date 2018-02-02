Раджи: «Лучше промолчу о том, как бы я отреагировал на шутку Неймара в игре с „Ренном“»

Защитник «Монако» Андреа Раджи прокомментировал эпизод полуфинального матча Кубка французской Лиги «Ренн» - «Пари Сен-Жермен» (2:3).

В компенсированное время второго тайма нападающий ПСЖ Неймар получил жёлтую карточку за фол на игроке «Ренна» Амари Траоре. После бразилец подал сопернику руку, чтобы помочь подняться, но как только тот протянулся к ней, Неймар убрал руку и, улыбаясь, отбежал от Амари.

«Неймар должен быть более скромным по отношению к своим коллегам. Я видел, что он сделал, и считаю, что такому чемпиону, каким является Неймар, следует проявлять больше уважения к другим игрокам. Я бы не назвал этот поступок отличным.

Неймар – большой чемпион, но ему нужно научиться уважать своих соперников. Лучше я промолчу о том, как бы сам отреагировал, если бы он протянул мне руку, а потом убрал её», — подчеркнул Раджи.