На «Казань-Арене» провели тест, чтобы проверить надежность системы энергосбережения

На «Казань-Арене» провели тренировочное отключение энергоснабжения, чтобы убедиться, что стадион справится с нагрузкой во время чемпионата мира в России.

Рассматривалась ситуация, при которой во время проведения условного футбольного матча Южная Корея - Германия началась гроза с сильным порывистым ветром. Одна из кабельных линий оборвалась, и стадион был обесточен. Загорелся и трансформатор.

В итоге сработала противоаварийная автоматика. Стадион сразу был переведен на автономное питание, и зрители, наблюдавшие за матчем, ничего не заметили.

«Что касается проверки надежности энергетики на всех объектах, которые участвуют в ЧМ - это очень важная вещь, потому что оттого, насколько надежно все здесь будет работать, зависит не только, будет ли здесь свет или нет, но и вся инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность и безопасность любого спортивного объекта. Поэтому такая тренировка очень полезна и познавательна, учитывая, что многие решения, которые здесь технически принимались, принимаются и на других объектах», - рассказал руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин, который присутствовал на мероприятии.

На стадионе «Казань-Арена» также может открыться национальный музей спорта Татарстана.