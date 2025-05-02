«Хайденхайм» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (2.05.2025)

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сегодня, 00:04

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.4. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.75 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Хайденхайм» нынешний сезон проводит довольно слабо и закономерно находится в зоне понижения, а именно на 16 месте с 25 баллами. Команда отстает от ближайшего соперника на пять пунктов и очень нуждается в очках, поэтому наверняка попробует воспользоваться нестабильностью своего соперника. В прошлом туре команда на выезде проиграла «Баварии» (0:4), и выиграла у «Штутгарта» (1:0).

«Бохум» на данный момент является худшей командой в Бундеслиге, она занимает 18 место с 21 очком. Чтобы выбраться из зоны вылета ей необходимо ещё 9 очков, что в нынешней форме команды будет сделать очень тяжело. Две прошедшие встречи закончились поражением от «Вердера» (1:0), и ничьёй с «Унион» Берлина (1:1).

Информация для ставок

«Бохум» имеет без выигрышную серию из 5 матчей

«Хайденхайм» имеет три выигрыша за последние шесть матчей

«Хайденхайм» не выигрывал у «Бохума» на протяжении восьми сражений

Прогноз

Команды достаточно забивают друг другу в личных встречах и этот раз наверняка не станет исключением. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Пари.