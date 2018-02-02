Переговоры «Зенита» и «Краснодара» по аренде Шатова близки к завершению

По информации источника, полузащитник Олег Шатов, на которого «Зенит» больше не рассчитывает, совсем скоро станет игроком «Краснодара». Переговоры между сторонами вошли в финальную стадию. Уже 5 февраля на сборе в Марбелье хавбек присоединится к «горожанам» на правах аренды, по окончании которой у клуба останется право выкупа.

Напомним, что Шатов по решению Роберто Манчини не поехал на сбор с основной командой в Дубай и был переведен во вторую команду «сине-бело-голубых».