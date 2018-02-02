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Переговоры «Зенита» и «Краснодара» по аренде Шатова близки к завершению

вчера, 16:24

По информации источника, полузащитник Олег Шатов, на которого «Зенит» больше не рассчитывает, совсем скоро станет игроком «Краснодара». Переговоры между сторонами вошли в финальную стадию. Уже 5 февраля на сборе в Марбелье хавбек присоединится к «горожанам» на правах аренды, по окончании которой у клуба останется право выкупа.

Напомним, что Шатов по решению Роберто Манчини не поехал на сбор с основной командой в Дубай и был переведен во вторую команду «сине-бело-голубых».

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 22:33
Олег Шатов не подошёл игровой тонуса итальянцу.Краснодар я бы сказал отличный вариант попасть в сб, России .Смолов, Шатов, Какорин ,Кузяев ,Миранчуке ,Головин , Чалов, Жамалидинов они будут составлять костями домашнего чемпионата мира.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
вчера в 18:27
Ну раз Питеру не нужен, слава богу отпускают. Удачи Олегу.
gracie
gracie
вчера в 18:26
Какая не умная трансферная работа.Шатову хорошей игры перед ЧМ.
scikuni
scikuni ответил Палыч82
вчера в 18:24
Палыч82:
К Шалимову? У Палыча бы заиграл, ну да ладно, видимо дорого для Локо. Удачи Олегу и набрать хорошую форму!
да ладно у вас и так на фарте идет все к титулу если газеркус не продаст
scikuni
scikuni
вчера в 18:23
да ладно галицкий заполучил шатова не отдавая смолова, все-таки хочет в лч
112910415
112910415
вчера в 18:15
хорошее, разумное решение
gracie
gracie
вчера в 18:13
Правильно надо усиливать своих соперников.
Палыч82
Палыч82
вчера в 18:04
К Шалимову? У Палыча бы заиграл, ну да ладно, видимо дорого для Локо. Удачи Олегу и набрать хорошую форму!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 17:43
Желаю Шатову удачи в команде Краснодар
Аденн
Аденн
вчера в 17:42
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 17:31
    "СЭ" стали известны подробности возможной сделки между "Зенитом" и "Краснодаром" по аренде южанами 27-летнего полузащитника Олега Шатова. Футболист и его агент готовы сами заплатить сине-бело-голубым 35 миллионов рублей за право выступать за "быков" до конца сезона-2017/18, но переходу пока мешают разногласия клубов по вопросу суммы последующего выкупа.
    Петербуржцы хотят получить 8 миллионов евро, краснодарцы пока готовы летом заплатить за приобретение прав на хавбека 6.
    Переговоры продолжаются, трансфер остается под вопросом.
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил MALOVAR
    вчера в 17:25
    MALOVAR:
    усиление прямого конкурента?
    У Зенита нет конкурентов! он сам себе конкурент! Гыгыгыгы
    FROLL 001
    FROLL 001
    вчера в 17:24
    Это хороший вариант для Шатова. Если пока нет места в основе, то аренда самое то!
    СПАРТАК1984
    СПАРТАК1984
    вчера в 17:23
    однозначно,на повышение пойдёт !!! а если ещё выкупят,то вообще будит супер,рад за " быков"
    za logiku
    za logiku
    вчера в 17:16
    краснодар молодцы, манчини - дoлб@$%
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 17:05
    Хоть там заиграет
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    вчера в 17:05
    Больше банки самогона за него не выручить.........
    eaguar
    eaguar
    вчера в 17:05
    пусть играет
    Морозовский
    Морозовский ответил MALOVAR
    вчера в 17:04
    MALOVAR:
    усиление прямого конкурента?
    Нет, они думают только о бабле!
    Морозовский
    Морозовский ответил makkie
    вчера в 17:01
    makkie:
    Неплохое такое усиление конкурента - а если Шатов сыграет против Зенита, и отгрузит пару мячей - кое-кто все локоточки пообкусывает :)
    "зинка" на этой теме поставит галочку, чтобы Шатов, вдруг, не ушатал физрука.
    cska plus
    cska plus
    вчера в 17:00
    Рад за Шатова!
    loko7
    loko7
    вчера в 16:55
    Может в Краснодаре Шатов раскроется еще сильней, так сказать выйдет на новый уровень.
    SPARTAK_SPARTAK
    SPARTAK_SPARTAK
    вчера в 16:53
    Шатову дали второй шанс, теперь все зависит от него))) В Зените без Аргентинского паспорта делать не чего)))
    makkie
    makkie
    вчера в 16:51
    Неплохое такое усиление конкурента - а если Шатов сыграет против Зенита, и отгрузит пару мячей - кое-кто все локоточки пообкусывает :)
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 16:46
    усиление прямого конкурента?
    Мишка Бигдан
    Мишка Бигдан
    вчера в 16:44
    утка
    Мишка Бигдан
    Мишка Бигдан
    вчера в 16:44
    а зачем тогда он в заявке в лигу европы
    parallels
    parallels
    вчера в 16:38
    эй, а в обратном направлении проследует федя? если нет - то нафиг такой трансфер.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:37
    Очень жаль, что Олег не вписался в игровую схему Манчини.
    И хочется услышать ИКСпертов, которые трындят, что Зенит только ослабляет соперников...
    RDeanW
    RDeanW
    вчера в 16:36
    правильно. дзюба, шатов, новосельцев и др. сплавляют всех, чтобы в лиге европы нечаянно русский футболист на поле не вышел
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