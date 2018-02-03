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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ---
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Дайч: «В „Барселоне“ Пеп говорил, что незачем покупать игроков, если есть молодёжь»

сегодня, 06:23

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч отметил, что экс-наставник «Барселоны» Хосеп Гвардиола, возглавив «Манчестер Сити», стал по-другому комплектовать состав своей команды:

«Без тени сомнений, у „Манчестер Сити“ хорошая команда. Но метод формирования состава изменился. Они скупают лучших игроков Европы, если не мира, а затем лепят из них команду.

Этим „горожане“ отличаются от некоторых команд „Манчестер Юнайтед“ времён Алекса Фергюсона, которые были собраны из приобретённых звёзд и воспитанников академии. Теперь в футболе мыслят по-другому. На мой взгляд, требования к игрокам в АПЛ стали намного выше.

Помню, сам Пеп во время работы в „Барселоне“ рассказывал о том, что незачем покупать футболистов, если можно играть молодёжью. Но теперь даже он в „Сити“ покупает звёзд, а в команде играет не так много своих воспитанников. Теперь они покупают игроков, которые подходят под поставленные задачи. Таковы нынешние реалии Премьер-Лиги».

Напомним, во время последних двух трансферных окон «горожане» потратили 312 млн евро на усиление состава.

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Все комментарии
Ryan Giggs 11
Ryan Giggs 11
сегодня в 11:54
какие воспитанники) если игрока уровня (прости господи) клеверли вырастят уже будет чем гордиться)
Dream game
Dream game
сегодня в 11:24
В Сити Пеп говорит, что незачем развивать молодежь если есть бабло
Karkaz
Karkaz
сегодня в 10:14
Дело в том что академия Барселоны готовилась под стиль основной команды и там изначально рассчитывают/рассчитывали на молодёжь, да и Пеп знал возможности академии, так как сам её тренировал. Поэтому сравнивать бессмысленно.
Зачем покупать игрока и учить его тики таки, когда молодёжь основной команды это уже умеет?
Igo0rek
Igo0rek ответил Mamaev
сегодня в 09:58
Mamaev:
Пеп всегда привлекал молодёжь. Даже сейчас в Сити с бездонными кошельками порой выходят диазы, фодены. Да и зинченко хоть не воспитанник но молодой ноунейм
На Фодена большие надежды возлагаю. Жаль только он травму получил.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 09:57
Скупаем лучших игроков мира? Чтооо? Жезус к нам пришел лучшим игроком мира? Может быть Сане? Или Уокер? Про Уокера даже фаны Тоттена говорили, что мол он сдулся и свою лучшу игру уже показывать не будет. А может все таки Ляпорт лучший ЦЗ в мире? Или Эдерсон величайший кипер в истории?
Mamaev
Mamaev
сегодня в 09:09
Пеп всегда привлекал молодёжь. Даже сейчас в Сити с бездонными кошельками порой выходят диазы, фодены. Да и зинченко хоть не воспитанник но молодой ноунейм
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 08:50
Ну и не только в АПЛ
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:30
С мододежью работать - это удел Аякса.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:50
Еще пепка говорил что никогда не возглавит мешок типа МС, так он тот еще балабол
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 07:06
Так если молодежи "Барселоны" в Манчестер Сити у него нет что поделать. Единственный вариант - скупать оптом из Ла Массии и взращивать в Англии, как Венгер, но тут увы - глорихантеры и хейтеры ждут побед прямо сейчас.
cska plus
cska plus
сегодня в 06:32
АПЛ сильная лига, там с молодёжью далеко не поедешь.
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