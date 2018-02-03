Дайч: «В „Барселоне“ Пеп говорил, что незачем покупать игроков, если есть молодёжь»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч отметил, что экс-наставник «Барселоны» Хосеп Гвардиола, возглавив «Манчестер Сити», стал по-другому комплектовать состав своей команды:

«Без тени сомнений, у „Манчестер Сити“ хорошая команда. Но метод формирования состава изменился. Они скупают лучших игроков Европы, если не мира, а затем лепят из них команду.

Этим „горожане“ отличаются от некоторых команд „Манчестер Юнайтед“ времён Алекса Фергюсона, которые были собраны из приобретённых звёзд и воспитанников академии. Теперь в футболе мыслят по-другому. На мой взгляд, требования к игрокам в АПЛ стали намного выше.

Помню, сам Пеп во время работы в „Барселоне“ рассказывал о том, что незачем покупать футболистов, если можно играть молодёжью. Но теперь даже он в „Сити“ покупает звёзд, а в команде играет не так много своих воспитанников. Теперь они покупают игроков, которые подходят под поставленные задачи. Таковы нынешние реалии Премьер-Лиги».

Напомним, во время последних двух трансферных окон «горожане» потратили 312 млн евро на усиление состава.