Конте вновь жалуется на трансферную политику «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что состав лондонского клуба недоукомплектован:
«Мы должны сражаться за место в Лиге чемпионов, для нас это основная задача. Нужно быть реалистами. Нужно быть сильными, чтобы принять эту ситуацию.
В будущем, если будет такая возможность, нужно постараться купить двух-трех игроков, не восьмерых.
Не забывайте, летом 2017 года к нам пришли восемь новичков, но при этом мы потратили гораздо меньше, чем другие команды, купившие лишь двух-трех игроков».
Wilfredo Caballero Man City Free 01 Jul, 2017
Antonio Rudiger Roma £29,000,000 09 Jul, 2017
Tiemoue Bakayoko Monaco £40,000,000 15 Jul, 2017
Alvaro Morata Real Madrid £60,000,000 21 Jul, 2017
Davide Zappacosta Torino £22,000,000 31 Aug, 2017
Danny Drinkwater Leicester £35,000,000 31 Aug, 2017
Ross Barkley Everton £15,000,000 05 Jan, 2018
Emerson Roma £17,600,000 30 Jan, 2018
Olivier Giroud Arsenal £18,000,000 31 Jan, 2018
Total: £236,600,000
Че там вообще копейки ниочем)) Накупил шлака на 250 миллионов евро и жалуется
Причем "Челси" еще однозначно больше других летом денег потратил, так как МС купил Ляпорта только вот недавно. Даже в стату Конте не может заглянуть.
Wilfredo Caballero Man City Free 01 Jul, 2017
Antonio Rudiger Roma £29,000,000 09 Jul, 2017
Tiemoue Bakayoko Monaco £40,000,000 15 Jul, 2017
Alvaro Morata Real Madrid £60,000,000 21 Jul, 2017
Davide Zappacosta Torino £22,000,000 31 Aug, 2017
Danny Drinkwater Leicester £35,000,000 31 Aug, 2017
Ross Barkley Everton £15,000,000 05 Jan, 2018
Emerson Roma £17,600,000 30 Jan, 2018
Olivier Giroud Arsenal £18,000,000 31 Jan, 2018
Total: £236,600,000
Че там вообще копейки ниочем)) Накупил шлака на 250 миллионов евро и жалуется
Причем "Челси" еще однозначно больше других летом денег потратил, так как МС купил Ляпорта только вот недавно. Даже в стату Конте не может заглянуть.
Покупки/Продажи, в фунтах
Челси - 236,600,000/68,800,000 = 167,800,000
МС - 180,500,000/66,650,000 = 113,850,000
МЮ - 115,000,000/9,000,000 = 106,000,000
Тоттенхэм - 110,000,000/65,800,000 = 44,200,000
Арсенал - 102,500,000/107,000,000 = -4,500,000
Ливерпуль - 118,000,000/185,500,000 = -67,500,000
Это суммарно за летнее и зимнее окно в фунтах. Как мы видим, "Челси" потратил на трансферы больше всех, включая даже МС с его Лапортами, "Арсенал" и "Ливерпуль" вообще оказались в плюсе.
Цифры бьют Конте по лицу.
Суммарная покупка Бокойоко и Мораты за 100 млн фунтов (120 млн евро) - дороже, чем Погба получается)))
Покупки/Продажи, в фунтах
Челси - 236,600,000/68,800,000 = 167,800,000
МС - 180,500,000/66,650,000 = 113,850,000
МЮ - 115,000,000/9,000,000 = 106,000,000
Тоттенхэм - 110,000,000/65,800,000 = 44,200,000
Арсенал - 102,500,000/107,000,000 = -4,500,000
Ливерпуль - 118,000,000/185,500,000 = -67,500,000
Это суммарно за летнее и зимнее окно в фунтах. Как мы видим, "Челси" потратил на трансферы больше всех, включая даже МС с его Лапортами, "Арсенал" и "Ливерпуль" вообще оказались в плюсе.
Цифры бьют Конте по лицу.
Суммарная покупка Бокойоко и Мораты за 100 млн фунтов (120 млн евро) - дороже, чем Погба получается)))
А могли бы потратить еще меньше, если бы ты СМСками с бодуна не раскидывался)
А могли бы потратить еще меньше, если бы ты СМСками с бодуна не раскидывался)
И тут по сути он то же самое говорит, Челси пытается покупать количеством, а не качеством. Порой на самом деле лучше потратиться на 2х-3х игроков ТОП класса, нежели покупать 7-8 середняков. Да и о чем тут говорить, в Челси даже нет спортивного директора. Грановская пытается там что-то...но женщина есть женщина.
И тут по сути он то же самое говорит, Челси пытается покупать количеством, а не качеством. Порой на самом деле лучше потратиться на 2х-3х игроков ТОП класса, нежели покупать 7-8 середняков. Да и о чем тут говорить, в Челси даже нет спортивного директора. Грановская пытается там что-то...но женщина есть женщина.