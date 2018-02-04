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Конте вновь жалуется на трансферную политику «Челси»

сегодня, 08:21

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что состав лондонского клуба недоукомплектован:

«Мы должны сражаться за место в Лиге чемпионов, для нас это основная задача. Нужно быть реалистами. Нужно быть сильными, чтобы принять эту ситуацию.

В будущем, если будет такая возможность, нужно постараться купить двух-трех игроков, не восьмерых.

Не забывайте, летом 2017 года к нам пришли восемь новичков, но при этом мы потратили гораздо меньше, чем другие команды, купившие лишь двух-трех игроков».

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Все комментарии
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 12:04
Ничего, полезных ископаемых на Чукотке хватает, чтобы и дальше скупать дерево по Европе)
benderivan
benderivan ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 12:01
Так Себе Аналитик:
Ethan Ampadu Exeter Undisc. 01 Jul, 2017 Wilfredo Caballero Man City Free 01 Jul, 2017 Antonio Rudiger Roma £29,000,000 09 Jul, 2017 Tiemoue Bakayoko Monaco £40,000,000 15 Jul, 2017 Alvaro Morata Real Madrid £60,000,000 21 Jul, 2017 Davide Zappacosta Torino £22,000,000 31 Aug, 2017 Danny Drinkwater Leicester £35,000,000 31 Aug, 2017 Ross Barkley Everton £15,000,000 05 Jan, 2018 Emerson Roma £17,600,000 30 Jan, 2018 Olivier Giroud Arsenal £18,000,000 31 Jan, 2018 Total: £236,600,000 Че там вообще копейки ниочем)) Накупил шлака на 250 миллионов евро и жалуется Причем "Челси" еще однозначно больше других летом денег потратил, так как МС купил Ляпорта только вот недавно. Даже в стату Конте не может заглянуть.
Не нравился особо Конте никогда, а сейчас вообще ведет себя как клоун, что на поле, что за его пределами.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:57
Сам набрал барахла, а теперь жалуется.
Tigers
Tigers
сегодня в 11:56
Конте ненасытная утроба.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:43
Ethan Ampadu Exeter Undisc. 01 Jul, 2017
Wilfredo Caballero Man City Free 01 Jul, 2017
Antonio Rudiger Roma £29,000,000 09 Jul, 2017
Tiemoue Bakayoko Monaco £40,000,000 15 Jul, 2017
Alvaro Morata Real Madrid £60,000,000 21 Jul, 2017
Davide Zappacosta Torino £22,000,000 31 Aug, 2017
Danny Drinkwater Leicester £35,000,000 31 Aug, 2017
Ross Barkley Everton £15,000,000 05 Jan, 2018
Emerson Roma £17,600,000 30 Jan, 2018
Olivier Giroud Arsenal £18,000,000 31 Jan, 2018

Total: £236,600,000

Че там вообще копейки ниочем)) Накупил шлака на 250 миллионов евро и жалуется

Причем "Челси" еще однозначно больше других летом денег потратил, так как МС купил Ляпорта только вот недавно. Даже в стату Конте не может заглянуть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:42
Статистика трат в сезоне 2017/18 (по Soccerbase)

Покупки/Продажи, в фунтах

Челси - 236,600,000/68,800,000 = 167,800,000
МС - 180,500,000/66,650,000 = 113,850,000
МЮ - 115,000,000/9,000,000 = 106,000,000
Тоттенхэм - 110,000,000/65,800,000 = 44,200,000
Арсенал - 102,500,000/107,000,000 = -4,500,000
Ливерпуль - 118,000,000/185,500,000 = -67,500,000

Это суммарно за летнее и зимнее окно в фунтах. Как мы видим, "Челси" потратил на трансферы больше всех, включая даже МС с его Лапортами, "Арсенал" и "Ливерпуль" вообще оказались в плюсе.

Цифры бьют Конте по лицу.

Суммарная покупка Бокойоко и Мораты за 100 млн фунтов (120 млн евро) - дороже, чем Погба получается)))
KRIMINAL89
KRIMINAL89
сегодня в 11:23
Пора менять тренера и искать нормального напа. Азар если уйдет, пойдут на дно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:13
Эм... Насколько я помню, "Челси" Морату купил дороже, чем "Арсенал" Обамеянга. И к кому тут вопросы должны быть, к руководству, или к тренеру, который пробивал трансфер любимого бревна за огромную сумму?

А могли бы потратить еще меньше, если бы ты СМСками с бодуна не раскидывался)
Karkaz
Karkaz
сегодня в 10:59
Купили ему самую дорогую древесину на зиму, а он всё недоволен
ask111
ask111
сегодня в 10:44
Как уже надоел этот итальянский клоун. Сначала как трус ругается с Костой, Луизом, Миши ведет себя как истеричка, а потом ноет.
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 10:29
Так и хочет в сборную Италии. Совсем расплакался. Работай.!
Saang
Saang ответил Против ЦСКА
сегодня в 10:21
Против ЦСКА:
Опять нытье, Конте начинает раздражать.
В Конте вселился дух Моура
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:15
Опять нытье, Конте начинает раздражать.
Медив
Медив
сегодня в 09:54
Игрок ТОП-класса, это не только 120 млн евро и зп под 400 штук. Это еще и тренер к которому он захочет перейти. Тут даже Льоренте предпочел лавку Тоттэма истерикам Конте, о чем вообще тогда речь? Тут нынешние ТОП-игроки клуба смазывают лыжню для побега в полном составе, не от большой любви к тренеру. Кстати, заметил игроки Челси в своих интервью вообще очень редко стараются упоминать Конте, только когда их напрямую спрашивают
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:44
Такими темпами в следующем сезоне его уже не будет в Челси
VIPded
VIPded
сегодня в 09:41
Думать надо было головой, когда с Костой цапался!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 08:54
Каждый как может так и оправдывается.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:41
Ну, Конте уже не раз говорил, что ему не покупают игроков из его "списка".
И тут по сути он то же самое говорит, Челси пытается покупать количеством, а не качеством. Порой на самом деле лучше потратиться на 2х-3х игроков ТОП класса, нежели покупать 7-8 середняков. Да и о чем тут говорить, в Челси даже нет спортивного директора. Грановская пытается там что-то...но женщина есть женщина.
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
сегодня в 08:36
Иди ты на.............. Антонио.
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