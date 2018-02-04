Конте вновь жалуется на трансферную политику «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что состав лондонского клуба недоукомплектован:

«Мы должны сражаться за место в Лиге чемпионов, для нас это основная задача. Нужно быть реалистами. Нужно быть сильными, чтобы принять эту ситуацию.

В будущем, если будет такая возможность, нужно постараться купить двух-трех игроков, не восьмерых.

Не забывайте, летом 2017 года к нам пришли восемь новичков, но при этом мы потратили гораздо меньше, чем другие команды, купившие лишь двух-трех игроков».