Кассано: «Буффон может выступать до 45 лет»

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано считает, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжать карьеру до 45 лет. Недавно легендарному вратарю исполнилось 40.
«Вы видели его отраженный пенальти в Бергамо? Он выиграл все, но продолжает играть с невероятным желанием.
Он спокойно может продолжить выступать до 45 лет».
В таком возрасте каждая игра будет рассматриваться под сильным микроскопом.
Поклонники будут обсуждать удачные моменты, а недоброжелатели косяки.
В таком возрасте каждая игра будет рассматриваться под сильным микроскопом.
Поклонники будут обсуждать удачные моменты, а недоброжелатели косяки.