Кассано: «Буффон может выступать до 45 лет»

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано считает, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжать карьеру до 45 лет. Недавно легендарному вратарю исполнилось 40.



«Вы видели его отраженный пенальти в Бергамо? Он выиграл все, но продолжает играть с невероятным желанием.



Он спокойно может продолжить выступать до 45 лет».