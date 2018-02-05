В Швеции снимут фильм о Златане Ибрагимовиче

В Швеции в скором времени начнутся съемки биографического фильма о нападающем «Манчестер Юнайтед» Златане Ибрагимовиче. Бюджет картины составит пять миллионов евро. Сюжет фильма будет основываться на автобиографической книге футболиста «Я - Златан».

Сам Ибрагимович войдет в продюсерский состав, возглавлять который будет известный шведский продюсер Маттиас Нерборг.