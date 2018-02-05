В Швеции снимут фильм о Златане Ибрагимовиче

В Швеции в скором времени начнутся съемки биографического фильма о нападающем «Манчестер Юнайтед» Златане Ибрагимовиче. Бюджет картины составит пять миллионов евро. Сюжет фильма будет основываться на автобиографической книге футболиста «Я - Златан».
Сам Ибрагимович войдет в продюсерский состав, возглавлять который будет известный шведский продюсер Маттиас Нерборг.
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А вообще в Швеции есть более достойные герои для фильма. Хенрик Ларссон, например, брал бронзу на чемпионате мира со сборной, а так же выйдя на замену в финале ЛЧ (Барса-Арсенал), сделал две голевые передачи и выиграл кубок для Барсы и для себя. Вот это я понимаю - класс... А носатый - обычный хвастун, одержимый смертным грехом гордыни, к тому же тряпка и нытик, годами пускающий слёзы и сопли из-за того, что обгадился в Барсе...
А вообще в Швеции есть более достойные герои для фильма. Хенрик Ларссон, например, брал бронзу на чемпионате мира со сборной, а так же выйдя на замену в финале ЛЧ (Барса-Арсенал), сделал две голевые передачи и выиграл кубок для Барсы и для себя. Вот это я понимаю - класс... А носатый - обычный хвастун, одержимый смертным грехом гордыни, к тому же тряпка и нытик, годами пускающий слёзы и сопли из-за того, что обгадился в Барсе...
https://www.soccer.ru/?new_design=0
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Фильм о Златане посмотрю с удовольствием.
Фильм о Златане посмотрю с удовольствием.