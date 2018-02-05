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В Швеции снимут фильм о Златане Ибрагимовиче

вчера, 19:47

В Швеции в скором времени начнутся съемки биографического фильма о нападающем «Манчестер Юнайтед» Златане Ибрагимовиче. Бюджет картины составит пять миллионов евро. Сюжет фильма будет основываться на автобиографической книге футболиста «Я - Златан».

Сам Ибрагимович войдет в продюсерский состав, возглавлять который будет известный шведский продюсер Маттиас Нерборг.

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Все комментарии
Barcamilan
Barcamilan ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 00:16
Владимipъ Григорянъ:
Он же ничего не добился, только и выпендривался, есть игроки которые более достойны такой чести нежели Златан.
ничего не добился? Он стал чемпионом почти со всеми клубами, где играл
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:50
так есть же уже фильм "Я - Златан" ) смотрел пару месяцев назад )
Василий Пупкин
Василий Пупкин ответил Emilan__
вчера в 23:06
Emilan__:
У него болезнь Гитлера, называется Мания Величия, уважаю его, как футболиста и только
А за что ещё мы можем его уважать???
Палыч82
Палыч82 ответил Sueverny
вчера в 23:00
Sueverny:
С удовольствием ознакомлюсь. Вот с "Движение вверх " есть проблемы. Скачан то скачан. А я вот который день побаиваюсь смотреть. Просто помню как это было на самом деле и могу разочароваться в добросовестности воплощения на экране.
За последние десятилетия ничего адекватнее в российском кинематографе, пожалуй, не было. Просто нужно это воспринимать, как приключенческий художественный фильм, по типу "Д'артаньяна и трех мушкетеров". А для достоверности существуют документальные фильмы
YRunner
YRunner ответил benderivan
вчера в 22:32
benderivan:
А что, старый сайт всё?
Вроде пашет ещё
?new_design=0 подставляй к соккер ру
Inquisitоr
Inquisitоr
вчера в 22:13
Ежели кто не может зайти на старый сайт по старой ссылке, попробуйте -https://www.soccer.ru/?new_design=0

А вообще в Швеции есть более достойные герои для фильма. Хенрик Ларссон, например, брал бронзу на чемпионате мира со сборной, а так же выйдя на замену в финале ЛЧ (Барса-Арсенал), сделал две голевые передачи и выиграл кубок для Барсы и для себя. Вот это я понимаю - класс... А носатый - обычный хвастун, одержимый смертным грехом гордыни, к тому же тряпка и нытик, годами пускающий слёзы и сопли из-за того, что обгадился в Барсе...
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Igo0rek
вчера в 22:08
Igo0rek:
У всех старый дизайн больше не работает?
Добрый вечер! Игорь у меня пока работает. Лови ссылку:
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 22:03
Зачем? Он же не играл за великий Ньюкасл?!
Charismatic
Charismatic ответил ПерекатиПоле
вчера в 22:02
ПерекатиПоле:
Златан на столько крут, что возьмёт Оскара не только за главную мужскую роль, но и за женскую.
Еще за режиссера, оператора и т.д.))
benderivan
benderivan
вчера в 21:53
А что, старый сайт всё?
denmig
denmig
вчера в 21:24
С рейтингом 21+ если только!
Emilan__
Emilan__
вчера в 21:13
У него болезнь Гитлера, называется Мания Величия, уважаю его, как футболиста и только
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
вчера в 21:10
Никому не интересен носатый, он только и мог, как его выкинули из Барселоны за профнепригодность наговаривать гадости за спиной на Великого Пепа который размазывает сейчас в АПЛ всех и вся и Великого Месси, который получил 5 ЗМ. Очень плохой человек. Лучше о Роналду фильм снять, и то интереснее намного, личная жизнь особенно всем интересна.
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 21:08
Златан будет в роли короля, а Месси в роли каталонского шута)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 20:46
Златан на столько крут, что возьмёт Оскара не только за главную мужскую роль, но и за женскую.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 20:43
Если Златан платит, почему бы и не снять фильм о нём.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:35
Без эротики будет неинтересный фильм.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Фата лист
вчера в 20:33
Фата лист:
У меня работает еще.
Я сижу ТОЛЬКО на старом, новый - плох по многим причина, даже не заглядываю на него.
Фильм о Златане посмотрю с удовольствием.
kust07
kust07
вчера в 20:30
Швеция Пикчерс при поддержке Манчестер Юнайтед представляет...
Sueverny
Sueverny
вчера в 20:29
С удовольствием ознакомлюсь. Вот с "Движение вверх " есть проблемы. Скачан то скачан. А я вот который день побаиваюсь смотреть. Просто помню как это было на самом деле и могу разочароваться в добросовестности воплощения на экране.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 20:24
Неудивительно,что у глориков МС опять бомбануло,ведь про их Легенд,выбравших Бабло,такое не делают,а Ибрагимович,один из лучших нападающих за 10 лет,заслужил такого признания
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Igo0rek
вчера в 20:14
Igo0rek:
У всех старый дизайн больше не работает?
Захожу без проблем. Везёт наверно).
Фата лист
Фата лист ответил Igo0rek
вчера в 20:14
Igo0rek:
У всех старый дизайн больше не работает?
У меня работает еще.
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 20:01
BRAZZERS
drug01
drug01
вчера в 20:00
Фильм нужен!!!!!
Морозовский
Морозовский
вчера в 20:00
Посмотрим кино!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:59
У всех старый дизайн больше не работает?
SashaVRN888
SashaVRN888 ответил Владимipъ Григорянъ
вчера в 19:55
Владимipъ Григорянъ:
Он же ничего не добился, только и выпендривался, есть игроки которые более достойны такой чести нежели Златан.
Млять,если ты не читал книгу ,как ты можешь вообще говорить такое!! О многих великих игроках Нечего толком снимать!!!А тут история жизни -Блокбастер )))
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 19:50
Он же ничего не добился, только и выпендривался, есть игроки которые более достойны такой чести нежели Златан.
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