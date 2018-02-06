Конте: «Оправдания не для победителей. А я победитель»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после разгромного поражения от «Уотфорда» (1:4) в 26-м туре чемпионата Англии ответил на вопросы по поводу своего будущего в лондонском клубе:
«Надеюсь, меня поймут правильно, я не беспокоюсь за свой пост. Я работаю каждый день и отдаю работе всё. Я не беспокоюсь. Каждый день на каждой пресс-конференции меня спрашивают об этом. Моя душа чиста, и я засыпаю без проблем. Если клуб поднимет такой вопрос, это нормально. Жизнь продолжается.
Я думаю, что только вы здесь думаете, что клуб может решить уволить тренера, если у него не будет поддержки игроков. Думаете, у футболистов есть такая власть? Да? Это неправильно. Неправильно. Но если подобное произойдёт, то так тому и быть. Однако, повторюсь, в мою бытность игроков, когда я был капитаном „Ювентуса“, я никогда, никогда не обсуждал работу тренера с руководством. И если клуб хотел у меня что-то спросить, это были не мои проблемы.
Моя задача – работать с честными и преданными футболистами. Проблема заключается в том, что вы [СМИ] пытаетесь создать эту проблему. Конечно, сейчас у „Челси“ тяжёлая ситуация. Если бы мы хотели, то нашли бы оправдания. Усталость, травмы... Но это не мой стиль отношения к ситуации. Проблемы решаются работой. С оправданиями ты не одержишь побед. Мне нравится быть победителем, и я им являюсь».
рабочая ссылка на НОРМАЛЬНЫЙ вид. Сам вчера матерился. Ребята местные помогли )))
рабочая ссылка на НОРМАЛЬНЫЙ вид. Сам вчера матерился. Ребята местные помогли )))
явный намек на то что работает он с помоями которые привыкли сливать своих тренеров. прокатило с моуром один раз, теперь чуть что будут все время так делать. пока к ним нормальные тренеры не перестанут приходить. чемпионство они теперь не скоро увидят.)
явный намек на то что работает он с помоями которые привыкли сливать своих тренеров. прокатило с моуром один раз, теперь чуть что будут все время так делать. пока к ним нормальные тренеры не перестанут приходить. чемпионство они теперь не скоро увидят.)