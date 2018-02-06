Конте: «Оправдания не для победителей. А я победитель»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после разгромного поражения от «Уотфорда» (1:4) в 26-м туре чемпионата Англии ответил на вопросы по поводу своего будущего в лондонском клубе:

«Надеюсь, меня поймут правильно, я не беспокоюсь за свой пост. Я работаю каждый день и отдаю работе всё. Я не беспокоюсь. Каждый день на каждой пресс-конференции меня спрашивают об этом. Моя душа чиста, и я засыпаю без проблем. Если клуб поднимет такой вопрос, это нормально. Жизнь продолжается.

Я думаю, что только вы здесь думаете, что клуб может решить уволить тренера, если у него не будет поддержки игроков. Думаете, у футболистов есть такая власть? Да? Это неправильно. Неправильно. Но если подобное произойдёт, то так тому и быть. Однако, повторюсь, в мою бытность игроков, когда я был капитаном „Ювентуса“, я никогда, никогда не обсуждал работу тренера с руководством. И если клуб хотел у меня что-то спросить, это были не мои проблемы.

Моя задача – работать с честными и преданными футболистами. Проблема заключается в том, что вы [СМИ] пытаетесь создать эту проблему. Конечно, сейчас у „Челси“ тяжёлая ситуация. Если бы мы хотели, то нашли бы оправдания. Усталость, травмы... Но это не мой стиль отношения к ситуации. Проблемы решаются работой. С оправданиями ты не одержишь побед. Мне нравится быть победителем, и я им являюсь».