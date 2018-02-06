  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Сумеет ли какая-нибудь европейская команда сделать требл по итогам текущего сезона?
    Да
    47%
    774
    Нет
    29%
    485
    А что такое требл?
    22%
    373
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
    Всего голосов: 1658
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Германия. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Кубок
  • Юношеская Лига УЕФА
Германия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерФонбет1.554.255.55
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче---
Франция. Кубок 2017/2018, 1/8 финала1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бург-ан-Бресс (Перрона)Бург-ан-Бресс -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет18.58.51.1
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Квалификационный плей-офф1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер М (до 19) (Милан)Интер М (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (до 19) (Москва)Спартак М (до 19)---

Конте: «Оправдания не для победителей. А я победитель»

сегодня, 07:35
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд4 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после разгромного поражения от «Уотфорда» (1:4) в 26-м туре чемпионата Англии ответил на вопросы по поводу своего будущего в лондонском клубе:

«Надеюсь, меня поймут правильно, я не беспокоюсь за свой пост. Я работаю каждый день и отдаю работе всё. Я не беспокоюсь. Каждый день на каждой пресс-конференции меня спрашивают об этом. Моя душа чиста, и я засыпаю без проблем. Если клуб поднимет такой вопрос, это нормально. Жизнь продолжается.

Я думаю, что только вы здесь думаете, что клуб может решить уволить тренера, если у него не будет поддержки игроков. Думаете, у футболистов есть такая власть? Да? Это неправильно. Неправильно. Но если подобное произойдёт, то так тому и быть. Однако, повторюсь, в мою бытность игроков, когда я был капитаном „Ювентуса“, я никогда, никогда не обсуждал работу тренера с руководством. И если клуб хотел у меня что-то спросить, это были не мои проблемы.

Моя задача – работать с честными и преданными футболистами. Проблема заключается в том, что вы [СМИ] пытаетесь создать эту проблему. Конечно, сейчас у „Челси“ тяжёлая ситуация. Если бы мы хотели, то нашли бы оправдания. Усталость, травмы... Но это не мой стиль отношения к ситуации. Проблемы решаются работой. С оправданиями ты не одержишь побед. Мне нравится быть победителем, и я им являюсь».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ламела: «Я настроен оптимистично перед играми с „Ювентусом“»
Сегодня, 12:52 0
Спаллетти: «С „Ювентусом“, у которого два состава, невозможно соперничать»
Сегодня, 11:41 7
Хайнкес: «Думаю, „Реал“ пройдет ПСЖ, „Мадрид“ нельзя недооценивать»
Сегодня, 11:16 16
Тебас: «Пике провоцировал болельщиков своим жестом»
Сегодня, 08:51 5
Линекер: «Жест Пике в игре с „Эспаньолом“? Для него это нормально»
Сегодня, 08:41 2
Каррагер: «Конте идет по пути Моуриньо»
Сегодня, 08:31 6
Обсудить
Все комментарии
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 11:15
0-3 дома с Борнутом и 1-4 от Уотфорду. Конечно нечего оправдываться, оправданий такому просто не существует. Вообще все сказанные слова сплошной сумбур и бред больного человека, а команда больна и это очевидно. Две подряд проваленные трансферные компании (ИМХО) в результате которых в клуб притащили из родной для Конте Италии Заппакосту и Эмерсона, уровень которых не соответствует рангу Челси, Баркли, который не понятно на что способен, после всех своих травм, Жиру, с которым наоборот всё давно ясно... Отдали молодых и перспективных Аке и Соланке, а также мастеров Косту и Матича. Сплавили Батшуаи в аренду (а как тот сыграл в дебютном матче?). Команда только теряет в последнее время и не в последнюю очередь из-за характера Конте. В итоге Челси сегодня по игре выглядит худшей командой ТОП-6. Signor Conte torna a casa!
Saang
Saang
сегодня в 10:43
Победитель не продувает 1:4 Уотфорду...
112910415
112910415
сегодня в 10:13
победителю следует побеждать!
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 09:50
А че у парика уже нет настроения прыгать и скакать?)
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Foxes
сегодня в 09:22
Foxes:
А ты на новом сидишь?
нет. на старом дизайне. на новом только мазохисты сидеть могут. там абсолютно все не удобно.
Foxes
Foxes ответил BESTjuventus10
сегодня в 09:06
BESTjuventus10:
хоть кто то сидит с поганого нового дизайна?)) по любому все на старом добром соккере сидят. :)
А ты на новом сидишь?
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 08:43
хоть кто то сидит с поганого нового дизайна?)) по любому все на старом добром соккере сидят. :)
Bekelman55
Bekelman55 ответил ballak144
сегодня в 08:34
ballak144:
выбор сделайте между старым и новым сайтом! не видите что ли? новый никого не устраивает!!!
https://www.soccer.ru/?new_design=0
рабочая ссылка на НОРМАЛЬНЫЙ вид. Сам вчера матерился. Ребята местные помогли )))
ballak144
ballak144
сегодня в 08:28
выбор сделайте между старым и новым сайтом! не видите что ли? новый никого не устраивает!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 08:25
В принципе идеально, если этот победитель останется на пару матчей ещё, как раз разрыв в 4 очка будет шанс отыграть.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:20
Да уже очевидно что он сдулся и его сливают
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 08:20
Моя задача – работать с честными и преданными футболистами.

явный намек на то что работает он с помоями которые привыкли сливать своих тренеров. прокатило с моуром один раз, теперь чуть что будут все время так делать. пока к ним нормальные тренеры не перестанут приходить. чемпионство они теперь не скоро увидят.)
VIPded
VIPded
сегодня в 08:14
Скромняга... Или издевается...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 08:13
Конте упоротый конечно)
Foxes
Foxes
сегодня в 08:12
Особенный есть, теперь и победитель появился.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:47
Скоро этого победителя Абарамович ссаной тряпкой погонит из Челси )
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100