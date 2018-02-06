Линекер: «Жест Пике в игре с „Эспаньолом“? Для него это нормально»

Бывший игрок «Барселоны» Гари Линекер прокомментировал поведение защитника каталонцев Жерара Пике в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:1). Напомним, Пике сначала назвал «попугаев» командой из Корнельи, намекнув, что клуб представляет не Барселону, а только пригород, а затем, после своего забитого мяча, защитник приложил палец к губам, посоветовав фанатам заткнуться.

«В дерби могут проходить и более жесткие вещи. Такое поведение Пике - нормально для него. Я смотрю на это с чувством юмора, в матчах случаются более серьезные вещи. Могу понять фанатов „Эспаньола“, но я видел случаи и похуже».