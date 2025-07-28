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В «Кане» объяснили, как Мбаппе участвует в работе клуба

вчера, 16:54

Глава отдела по подбору персонала «Кана» Реда Хаммаш в интервью источнику рассказал об участии нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в работе клуба.

Французский футболист в прошлом году стал владельцем клуба. С тех пор в команде сменилось несколько тренеров. С последним — Мишелем Тер-Закаряном, клуб вылетел по итогам сезона 2024/25 из Лиги 2. Теперь коллектив возглавляет Максим Д'Орнано.

В принятии таких важных решений он более чем информирован. Когда мы выбирали Бруну Балтазара, Мишеля Тер-Закаряна или, совсем недавно, Максима (Д’Орнано), он был в курсе и поддерживал наши пожелания.

Если его что-то действительно беспокоит, он об этом скажет, и мы, конечно же, даём ему возможность проявить себя. Но до сих пор он доверял нам. Мы вынесли свои решения и приняли их. Он остаётся в роли акционера, который хотел бы наслаждаться процессом издалека, быть в курсе всего, но при этом позволяя людям работать.

Наши обсуждения всегда сосредоточены на футболе, на ценности игроков, на боевом духе, сплочённости команды. Мы придерживаемся технических соображений и никогда не говорим о деньгах.

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pyyt8apja83u
pyyt8apja83u
вчера в 17:00
В основном черепан только башляет
Гость
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