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Отец Глушенкова не исключил, что Максим может покинуть «Зенит»

вчера, 17:14

Александр Глушенков, отец полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, поделился мнением о возможно уходе сына из питерского клуба.

Думает ли Максим об уходе из «Зенита»? Не думает. Но мое мнение — если будут так каждый раз менять после 45 минут, может, и задумается. Время покажет.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:24
Миллировцы повлияли не конкретно на игру Спартака а на всю РПЛ...
lotsman
lotsman ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:18
Ну да, конечно. Особенно миллеровцы повлияли на игру Спартака. ))
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:11
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:03, ред.
Привет Виктор...!!! Да в Самаре и Локо хорошо отыграл...не спорю...Играл бы в локомотиве , но деньги лазурных глаза ему затмили , как и бакаеву в свое время , который сейчас не плохо начал в локо.
Считаю угробили наш футбол миллеровцы ради своих личных амбиций...
nubom
nubom
вчера в 18:20
А что, слабо папу, вместа Семака на царство...?
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:17
Привет, Володя!!!
До прихода в Зенит был Звездой- яркой, самобытной.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:15
А еще немного, он и ногИ не поднимет...)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:15
"Звязда " и 45 минут...
lotsman
lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:13
Веселей и креативней?)) Особенно вчера, когда он ни одного паса полезного не отдал (распасовщик, блин), мячи у него соперник отбирал постоянно. Брака было очень много.
Шуня771
Шуня771
вчера в 18:03
При заключении контракта надоть было более предметно обговорить подобную ситуацию, а так... Если каждый двинет такой намёк, а желание есть наверное не у одного только Глушенкова... Кто признается, что он слабее партнёра?
Asper
Asper
вчера в 17:55
А как всё начиналось год назад
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:53
Не урежет, он ему нужен, кто еще, будет шестерить столько...?
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:44, ред.
Только что, случайно прочитал в Википедии,, что у Глушенкова сегодня День рождения. Максим, от всей души поздравляю тебя с твоим праздником, желаю крепкого здоровья!!! Надо же, как некстати появился в эфире отец футболиста и поделился мнением о возможном уходе сына из питерского клуба. А ведь именно этот человек посоветовал, в своё время, перейти сыну в Зенит. Что же делать Максиму? Устраивать после каждой замены истерику? Нужно просто критически оценить свою игру.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:43, ред.
Слегка пахнуло шантажем....
Дайте сыну больше времени и он останется....не дадите - чемодан всегда собран....

Теперь Семак пытаясь проигнорить на публику данный выпад - вообще время Макса урежет....
А не хотелось бы....
По-мне так Зенит с Глушенковым веселей и креативней.....

Да и вообще неприятно...когда рядовые вопросы выносятся в эфир...вместо совместного негромкого решения проблемы...даже "проблемки"....
Capral
Capral
вчера в 17:42, ред.
А вот ставить ультиматум не следует, даже такому недалекому тренеру как Семак. Во-первых, это некорректно, а во-вторых не профессионально и по жлобски. В данном случае- всё решает тренер, сколько его футболисту находиться на поле... Другое дело, что не надо было переходить в команду, наставник которой стремительно понижает свой тренерский уровень, чтобы не сказать жестче. Но ведь перешел, u не за идею, а за бабло, и не малое. Так что, подымать нравственную тему, Глушке, точно не следует.
Как сказал Президент России: "Нравится не нравится- терпи, моя красавица".
mr7rsfazq3hb
mr7rsfazq3hb
вчера в 17:21
Чем скорее он покинет Зенит, тем лучше будет для него и Зенита, это не его клуб, он не созрел для него.
Гость
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