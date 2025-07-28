Отец Глушенкова не исключил, что Максим может покинуть «Зенит»

Александр Глушенков, отец полузащитника «Зенита» , поделился мнением о возможно уходе сына из питерского клуба.

Думает ли Максим об уходе из «Зенита»? Не думает. Но мое мнение — если будут так каждый раз менять после 45 минут, может, и задумается. Время покажет.