Отец Глушенкова не исключил, что Максим может покинуть «Зенит»

Александр Глушенков, отец полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, поделился мнением о возможно уходе сына из питерского клуба.
Думает ли Максим об уходе из «Зенита»? Не думает. Но мое мнение — если будут так каждый раз менять после 45 минут, может, и задумается. Время покажет.
Считаю угробили наш футбол миллеровцы ради своих личных амбиций...
Считаю угробили наш футбол миллеровцы ради своих личных амбиций...
До прихода в Зенит был Звездой- яркой, самобытной.
До прихода в Зенит был Звездой- яркой, самобытной.
Дайте сыну больше времени и он останется....не дадите - чемодан всегда собран....
Теперь Семак пытаясь проигнорить на публику данный выпад - вообще время Макса урежет....
А не хотелось бы....
По-мне так Зенит с Глушенковым веселей и креативней.....
Да и вообще неприятно...когда рядовые вопросы выносятся в эфир...вместо совместного негромкого решения проблемы...даже "проблемки"....
Дайте сыну больше времени и он останется....не дадите - чемодан всегда собран....
Теперь Семак пытаясь проигнорить на публику данный выпад - вообще время Макса урежет....
А не хотелось бы....
По-мне так Зенит с Глушенковым веселей и креативней.....
Да и вообще неприятно...когда рядовые вопросы выносятся в эфир...вместо совместного негромкого решения проблемы...даже "проблемки"....
Как сказал Президент России: "Нравится не нравится- терпи, моя красавица".
Как сказал Президент России: "Нравится не нравится- терпи, моя красавица".