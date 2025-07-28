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В «Пари НН» не знают, когда клуб вернётся на свой стадион

вчера, 16:59

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос источника, когда клуб вернётся на домашний стадион в Нижнем Новгороде.

У нас нет информации, до какого тура арена в Нижнем Новгороде не будет доступна. Мы находимся в режиме ожидания, когда стадион будет готов. Наш клуб хочет как можно быстрее вернуться на домашний стадион. Идёт технологический процесс, и мы не владеем данной информацией, так как этим занимается другое юридическое лицо. Мы ждём даты, когда нас снова пустят на домашний стадион.

Команда не может играть у себя дома в связи с ремонтными работами.

Ранее было объявлено, что домашний матч 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» пройдёт в Грозном.

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НН
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:31
С такими результатами можно сразу в пердив, и возвращаться на Локомотив...
ve66hug58xey
ve66hug58xey
вчера в 18:18
Вопрос к чиновникам, зачем их вернули в РПЛ
sv_1969
sv_1969 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 17:09
Я думаю просто не надо было допускать!
sgu5thkxn77v
sgu5thkxn77v
вчера в 17:05
Нет стадиона, нет чемпионата, почему другие клубы должны страдать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:04
Значит надо ускориться с работами.
Гость
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