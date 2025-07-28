В «Пари НН» не знают, когда клуб вернётся на свой стадион

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вчера, 16:59

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос источника, когда клуб вернётся на домашний стадион в Нижнем Новгороде.

У нас нет информации, до какого тура арена в Нижнем Новгороде не будет доступна. Мы находимся в режиме ожидания, когда стадион будет готов. Наш клуб хочет как можно быстрее вернуться на домашний стадион. Идёт технологический процесс, и мы не владеем данной информацией, так как этим занимается другое юридическое лицо. Мы ждём даты, когда нас снова пустят на домашний стадион.

Команда не может играть у себя дома в связи с ремонтными работами.