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Тебас: «Пике провоцировал болельщиков своим жестом»

сегодня, 08:51
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас осудил поведение защитника «Барселоны» Жерара Пике, который в игре чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:1) после своего забитого мяча приложил палец к губам, посоветовав фанатам заткнуться. После этого болельщики начали его оскорблять.

«Пике нужно сдерживать себя и не показывать некоторые жесты. Мы увидели причину и следствие. До забитого гола в адрес Пике не было оскорблений, но он спровоцировал людей на это.

Понимаю, что Жерар расстроен, но мы должны пресекать такие действия, которые провоцируют дальнейшую агрессию. Возможно, комитет примет решение о том, чтобы некоторые празднования голов рассматривать как провокацию, но это не совсем в моей компетенции».

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 12:53
До забитого гола в адрес Пике не было оскорблений, но он спровоцировал людей на это.

Глоры на стадионе вышли туда с баннерами полными оскорблений. Тебас совсем с катушек слетел
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 10:54
Частенько он попадает в центр внимания
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 10:43
"до забитого гола в адрес Пике не было оскорблений, но он спровоцировал людей на это."

О чем он ? Пике с первых минут улюлюкали, и что ему кричали с трибун весь матч, только Пике известно.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 10:21
А я считаю что Пике всё правильно сделал. Да и не особо то он их оскорбил,просто попросил тишины). Вон в АПЛ паренёк из Уотфорда ещё круче сделал и по ходу ему ничего не будет. А с Пике сейчас за этот безобидный жест три шкуры спустят. Двойные стандарты в действии.
No problem
No problem
сегодня в 09:52
пущяй тогда лезгинку танцуют,при взятии ворот.
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