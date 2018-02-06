Тебас: «Пике провоцировал болельщиков своим жестом»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас осудил поведение защитника «Барселоны» Жерара Пике, который в игре чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:1) после своего забитого мяча приложил палец к губам, посоветовав фанатам заткнуться. После этого болельщики начали его оскорблять.

«Пике нужно сдерживать себя и не показывать некоторые жесты. Мы увидели причину и следствие. До забитого гола в адрес Пике не было оскорблений, но он спровоцировал людей на это.

Понимаю, что Жерар расстроен, но мы должны пресекать такие действия, которые провоцируют дальнейшую агрессию. Возможно, комитет примет решение о том, чтобы некоторые празднования голов рассматривать как провокацию, но это не совсем в моей компетенции».