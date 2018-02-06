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«Бавария» разбила «Падерборн» в Кубке Германии

вчера, 22:19
ПадерборнЛоготип футбольный клуб Падерборн0 : 6Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» одержала крупную победу над «Падерборном» в 1/4 финала Кубка Германии.

Падерборн, стадион «Бентелер-Арена»

«Падерборн» - «Бавария» 0:6 (0:3)
Голы: Коман 19, Левандовски 24, Киммих 41, Толиссо 54, Роббен 86, Роббен 89.

«Падерборн»: Ратайчак, Бедер, Золински, Херценбрух, Штродьек, Антви-Аджей (Бартельс 65), Вэсси (Тиетц 46), Крауссе, Шонлау, Михел, Риттер (Клеинсорге 74).
Главный тренер: Штеффен Баумгарт.

«Бавария»: Ульрайх, Алаба, Зюле, Хуммельс, Видаль, Киммих, Роббен (Коман 81), Хамес Родригес (Руди 67), Коман, Левандовски, Мюллер (Толиссо 32).
Главный тренер: Юпп Хайнкес.

Предупреждения: Хуммельс 40, Видаль 74, Золински 75, Штродьек 82.

Судья: Маркус Шмидт.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что недавно «Бавария» обыграла «Майнц» в чемпионате Германии.

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Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:04
в два раза больше чем мы армейцам
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 00:03
Это Бавария!)
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 23:19
ну как неожиданно ой вляя
NAZAR 007
NAZAR 007
вчера в 23:14
"Ноль седьмые" в сезоне 2014/15 даже шли лидерами
в высшей Бундеслиге, и такое было ) ..Но потом все
стало на свои места, т.к. они не столь системны, как Лейпциг.

Теперь 07 аж в третьей лиге....Ну успехов. что еще пожелать )
cska plus
cska plus
вчера в 23:03
Удивлён.
kmhb
kmhb
вчера в 22:24
Вот так если не смотреть матч, можно подумать, что Падерборн сегодня полное г. Но ведь нифига подобного. 90 минут отбегали и моменты создавали неплохие. Понравился мне матч.
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