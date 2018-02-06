«Бавария» разбила «Падерборн» в Кубке Германии

«Бавария» одержала крупную победу над «Падерборном» в 1/4 финала Кубка Германии.
Падерборн, стадион «Бентелер-Арена»
«Падерборн» - «Бавария» 0:6 (0:3)
Голы: Коман 19, Левандовски 24, Киммих 41, Толиссо 54, Роббен 86, Роббен 89.
«Падерборн»: Ратайчак, Бедер, Золински, Херценбрух, Штродьек, Антви-Аджей (Бартельс 65), Вэсси (Тиетц 46), Крауссе, Шонлау, Михел, Риттер (Клеинсорге 74).
Главный тренер: Штеффен Баумгарт.
«Бавария»: Ульрайх, Алаба, Зюле, Хуммельс, Видаль, Киммих, Роббен (Коман 81), Хамес Родригес (Руди 67), Коман, Левандовски, Мюллер (Толиссо 32).
Главный тренер: Юпп Хайнкес.
Предупреждения: Хуммельс 40, Видаль 74, Золински 75, Штродьек 82.
Судья: Маркус Шмидт.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что недавно «Бавария» обыграла «Майнц» в чемпионате Германии.
в высшей Бундеслиге, и такое было ) ..Но потом все
стало на свои места, т.к. они не столь системны, как Лейпциг.
Теперь 07 аж в третьей лиге....Ну успехов. что еще пожелать )
в высшей Бундеслиге, и такое было ) ..Но потом все
стало на свои места, т.к. они не столь системны, как Лейпциг.
Теперь 07 аж в третьей лиге....Ну успехов. что еще пожелать )