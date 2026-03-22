Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Ширер: «Нынешнее судейство в АПЛ — худшее за долгое время»

сегодня, 11:17
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Легендарный форвард «Ньюкасла» и эксперт BBC Алан Ширер выступил с резкой критикой в адрес арбитров АПЛ.

Нынешнее судейство в АПЛ — худшее за долгое время, и ситуация только усугубляется. Арбитры чрезмерно полагаются на VAR, что негативно сказывается на качестве их решений на поле.

По мнению эксперта, в матче 31-го тура между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед» (2:2) судейская бригада допустила результативную ошибку. Речь идет о неназначенном пенальти в ворота «вишневых» за фол Адриэна Трюффе на Амаде Диалло. Инцидент произошел при счете 1:0 в пользу гостей.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:34
Ты ещё судейство в РПЛ не видел.)
А вообще, не пора ли уже ИИ-судей на ВАР садить,
а может и ИИ-арбитров в поле начать разрабатывать?
Они-то точно ошибаться не будут и экономия от них немалая будет.)
Брулин
Брулин
сегодня в 12:53
ВАР при этом делает всё, чтобы оправдать решение судьи в поле и не вмешиваться.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:40
Нынешнее судейство - худшее за последние время...АПЛ можно пропустить... Будет универсально...)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:45
А что делать то с этим??
Может Мажича им отправить?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:39
всегда и везде будет так - "нам пенальти не ставят, а сопернику дают за такое же.."
кукуяна на вас нет.
dg436z9zrqnz
dg436z9zrqnz
сегодня в 11:38
Дали игрушку, но не научили как правильно пользоваться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 