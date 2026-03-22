Ширер: «Нынешнее судейство в АПЛ — худшее за долгое время»

1774167440

сегодня, 11:17

Легендарный форвард «Ньюкасла» и эксперт BBC Алан Ширер выступил с резкой критикой в адрес арбитров АПЛ .

Нынешнее судейство в АПЛ — худшее за долгое время, и ситуация только усугубляется. Арбитры чрезмерно полагаются на VAR , что негативно сказывается на качестве их решений на поле.

По мнению эксперта, в матче 31-го тура между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед» (2:2) судейская бригада допустила результативную ошибку. Речь идет о неназначенном пенальти в ворота «вишневых» за фол на . Инцидент произошел при счете 1:0 в пользу гостей.