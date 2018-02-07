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Левандовски надеется вскоре стать игроком «Реала»

сегодня, 08:32

По информации источника, форвард «Баварии» Роберт Левандовски по-прежнему мечтает играть в «Реале».

Несмотря на то, что футболисту летом исполнится 30 лет, а мадридский клуб не является сторонником политики покупки опытных игроков, поляк надеется, что он еще переберется на «Сантьяго Бернабеу».

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года, но, по слухам, он готов начать переговоры с представителями «Реала». Отмечается, что агент нападающего Цезари Кухарски находится на короткой ноге с боссами «сливочных».

При этом «красные» вряд ли будут насильно удерживать в команде тех, кто не видит себя в клубе.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 12:10
Они уже купили Неймара...Азара...Кейна...Саллаха...на тебя денег не хватило...так что Роберт реал не хуже Мюнхена..
Pancher_95
Pancher_95 ответил Алексей Мяснов
сегодня в 11:09
Реал переключился на Икарди и Салаха, может и Неймара перетащат, кто знает
No problem
No problem
сегодня в 10:46
старик уже.
надо было лет 3 назад переходить.
zakirjan_87
zakirjan_87 ответил Foxes
сегодня в 10:30
Foxes:
Попробуй Старый сайт! https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Огромное спасибо! Респект!
амурец
амурец
сегодня в 10:28
Лёва то игрок классный и ещё побегает, но 30 лет. не уверен, что в таком возрасте Реал его купит, хотя случится может всякое
Foxes
Foxes ответил zakirjan_87
сегодня в 10:13
zakirjan_87:
Как зайти на старый сайт? Помогите кто знает
Или так

https://www.soccer.ru/?new_design=0
Foxes
Foxes ответил zakirjan_87
сегодня в 10:10
zakirjan_87:
Как зайти на старый сайт? Помогите кто знает
Попробуй Старый сайт! https://www.soccer0010.com/?new_design=0
ДСА
ДСА
сегодня в 10:08
Реал понимает, что Роналду уже не тот, нужно искать молодую звезду, Левандовски тоже престарелый, смысла покупать нету, разве что отдадут даром.
Kavaro
Kavaro
сегодня в 09:57
Какой Кейн? Да Лёва даже в 40 будет лучше чем Кейн и Икарди вместе. Для таких таранных напов возраст не самая большая проблема. Если в Реал придут Неймар/Азар, для ЦФ Левандовски будет самое то. Да и у Реала с Баварией вроде дружеские отношения.
Алексей Мяснов
Алексей Мяснов ответил Pancher_95
сегодня в 09:50
3 года он точно сможет играть на уровне ,могут махнкться с бенземой , но тут врятли захочет Бавария
eaguar
eaguar
сегодня в 09:40
удачи
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:37
Не плохо было бы перед выходом на спортивную пенсию сыграть в этом клубе...
nahan
nahan
сегодня в 09:32
Сливочные будут пытаться подписать Кейна, даже могут Бэйла отдать за него.
zakirjan_87
zakirjan_87
сегодня в 09:31
Как зайти на старый сайт? Помогите кто знает
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:30
Поезд ушел, из Боруссии надо было идти туда,да и переход в Баварию ничего не дал, чемпионат и так с Боруссией брал, а теперь когда есть более молодые Икарди,Кейны, естественно Реал возьмет более молодого
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 09:17
Надо бы переходить когда его звали, а он выбрал баварию. Теперь врядли нужен
Алексей Мяснов
Алексей Мяснов
сегодня в 09:16
Ох Лева ,Лева чем тебе в Баварии не нравиться то ...
drug01
drug01
сегодня в 09:15
Мечтать можно еще.....30 лет!!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:13
Не самое плохое желание.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:07
Ага....в 63г может перейдёт в команду легенд.........
cska plus
cska plus
сегодня в 09:01
таких желающих дофига.
FanParovoz
FanParovoz
сегодня в 08:47
Верните старый сайт!
arsenal_2015
arsenal_2015
сегодня в 08:41
Форвард 《Зенит》мечтает зарабатывать в Реале!!!
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:39
Вроде бы у Реала в приоритете Икарди и Азар в атаку....
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