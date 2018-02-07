Левандовски надеется вскоре стать игроком «Реала»

По информации источника, форвард «Баварии» Роберт Левандовски по-прежнему мечтает играть в «Реале».

Несмотря на то, что футболисту летом исполнится 30 лет, а мадридский клуб не является сторонником политики покупки опытных игроков, поляк надеется, что он еще переберется на «Сантьяго Бернабеу».

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года, но, по слухам, он готов начать переговоры с представителями «Реала». Отмечается, что агент нападающего Цезари Кухарски находится на короткой ноге с боссами «сливочных».

При этом «красные» вряд ли будут насильно удерживать в команде тех, кто не видит себя в клубе.