«Зенит» определился с соперником на завтрашний контрольный матч

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что определился соперник на завтрашний товарищеский матч, который пройдет в рамках зимнего сбора.



«Соперником „Зенита“ станет датский „Вейле“, выступающий во втором по силе дивизионе страны. Клуб, основанный в 1891 году, пять раз в своей истории становился чемпионом Дании и шесть раз выигрывал национальный кубок.



После 19 сыгранных туров „Вейле“ лидирует в таблице первого дивизиона, опережая ближайшего преследователя на три очка.



Встреча пройдет на стадионе „Калиста“, начнется игра в 11:00 по петербургскому времени».