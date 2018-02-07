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«Зенит» определился с соперником на завтрашний контрольный матч

сегодня, 12:41

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что определился соперник на завтрашний товарищеский матч, который пройдет в рамках зимнего сбора.

«Соперником „Зенита“ станет датский „Вейле“, выступающий во втором по силе дивизионе страны. Клуб, основанный в 1891 году, пять раз в своей истории становился чемпионом Дании и шесть раз выигрывал национальный кубок. 

После 19 сыгранных туров „Вейле“ лидирует в таблице первого дивизиона, опережая ближайшего преследователя на три очка. 

Встреча пройдет на стадионе „Калиста“, начнется игра в 11:00 по петербургскому времени».

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:51
С этими можно и дурака повалять третьим составом.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 12:50
Менеджер Слава Г. опять своих землячков подсиропил
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