«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» (1:0) в товарищеском матче.
Единственный гол в игре на 45-й минуте забил полузащитник «Тоттенхэма» Папе Сарр.
Свой следующий товарищеский матч «Арсенал» проведёт против «Вильярреала», а «Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкаслом».
PS Да же после победы над Арсеналом не верю что у Франка что-то получится.....тем более по товарнику делать выводы рано.....чемпионат все же есть чемпионат.
PS Да же после победы над Арсеналом не верю что у Франка что-то получится.....тем более по товарнику делать выводы рано.....чемпионат все же есть чемпионат.