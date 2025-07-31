Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2025

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче

вчера, 16:27
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» (1:0) в товарищеском матче.

Единственный гол в игре на 45-й минуте забил полузащитник «Тоттенхэма» Папе Сарр.

Свой следующий товарищеский матч «Арсенал» проведёт против «Вильярреала», а «Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкаслом».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Барселона» разгромила «Сеул», в матче 10 голов
Вчера, 16:04
«Атланта Юнайтед» уступила «Некаксе», Миранчук забил гол
Вчера, 08:44
«Ахмат» уступил «Зениту» в игре Кубка России
30 июля
«Спартак» одержал гостевую победу над «Ростовом» в матче Кубка России
30 июля
«Фенербахче» одолел «Лацио» в товарищеском матче
30 июля
Гол Головина помог «Монако» победить «Торино» в товарищеской встрече
30 июля
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:28
теперь бы в чемпионате шпорам обыграть арсенал , было бы красота
DXTK
DXTK ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:35
Купили в Арсенале замыкателя (бомбардира) и не знаю что с ним делать))))))))
DXTK
DXTK
вчера в 17:34
Слили Постекоглу и начали побеждать))))) все же считаю не следовало играть контрольный матч до старта чемпионата с Арсеналом если хотели их обыграть то следовало это сделать в чемпионате там дают три очка, просто к следующему матчу Артета может подготовится, и не получится чем то их удивить.

PS Да же после победы над Арсеналом не верю что у Франка что-то получится.....тем более по товарнику делать выводы рано.....чемпионат все же есть чемпионат.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:44
шпорам без разницы обыгрывать Арсенал, с Дьекерешом или без Дьекереша.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 