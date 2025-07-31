«Барселона» разгромила «Сеул», в матче 10 голов

Корейский «Сеул» проиграл «Барселоне» в товарищеском матче (3:7).
Первый гол в игре на 8-й минуте забил нападающий «сине-гранатовых» Роберт Левандовски. На 14-й минуте вингер Ламин Ямаль удвоил преимущество каталонской команды. На 26-й минуте игрок «Сеула» Янг-Вук Чо отыграл один гол. На 45+1-й минуте Язан Алараб сравнял счет, а спустя две минуты Ямаль оформил дубль. На 55-й голом отметился защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен. На 74-й минуте Ферран Торрес довел счет до разгромного. На 76-й минуте гол забил полузащитник «сине-гранатовых» Гави. На 85-й минуте забил игрок «Сеула» Хан-Мин Юнг, а на 88-й Торрес оформил дубль, установив окончательный счет.
Что касается япошек, то это- очень техничная, резвая, быстрая команда, но не европейского уровня, с дырявой защитой и бездарным вратарем, пропускающим с 30 метров. Но даже такая команда ловила Флика на его ловушках, причем делала это образцово. Второй состав Барсы мне не понравился, играл несколько предсказуемо и без особой фантазии, в отличие от основного...
Вобщем, ШОУ удалось, которое еще раз наглядно обнажило и обострило проблемы в организации игры Барселоны, и её авантюрного футбола...
Что касается япошек, то это- очень техничная, резвая, быстрая команда, но не европейского уровня, с дырявой защитой и бездарным вратарем, пропускающим с 30 метров. Но даже такая команда ловила Флика на его ловушках, причем делала это образцово. Второй состав Барсы мне не понравился, играл несколько предсказуемо и без особой фантазии, в отличие от основного...
Вобщем, ШОУ удалось, которое еще раз наглядно обнажило и обострило проблемы в организации игры Барселоны, и её авантюрного футбола...
Я вижу, Нагель глЫбоко засел, никаким трактором не вытащишь...)))
Я вижу, Нагель глЫбоко засел, никаким трактором не вытащишь...)))
Сейчас он в очень сложном положении, вынужден рубить под корень антифутбол хамского грубияна, который два года навязывал Динамо деревенский, дворовой футбол. У Карпина задача- создать сбалансированный, грамотный футбол, а на это нужно время... Никто из Валеры не делает гениального тренера, но в России, он- самый системный тренер, умеющий читать соперника и ставить футбол без явного перекоса в сторону атаки.
На этом всё. Просьба- больше не тревожить.
Сейчас он в очень сложном положении, вынужден рубить под корень антифутбол хамского грубияна, который два года навязывал Динамо деревенский, дворовой футбол. У Карпина задача- создать сбалансированный, грамотный футбол, а на это нужно время... Никто из Валеры не делает гениального тренера, но в России, он- самый системный тренер, умеющий читать соперника и ставить футбол без явного перекоса в сторону атаки.
На этом всё. Просьба- больше не тревожить.