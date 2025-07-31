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«Барселона» разгромила «Сеул», в матче 10 голов

вчера, 16:04
СеулЛоготип футбольный клуб Сеул3 : 7Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Корейский «Сеул» проиграл «Барселоне» в товарищеском матче (3:7).

Первый гол в игре на 8-й минуте забил нападающий «сине-гранатовых» Роберт Левандовски. На 14-й минуте вингер Ламин Ямаль удвоил преимущество каталонской команды. На 26-й минуте игрок «Сеула» Янг-Вук Чо отыграл один гол. На 45+1-й минуте Язан Алараб сравнял счет, а спустя две минуты Ямаль оформил дубль. На 55-й голом отметился защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен. На 74-й минуте Ферран Торрес довел счет до разгромного. На 76-й минуте гол забил полузащитник «сине-гранатовых» Гави. На 85-й минуте забил игрок «Сеула» Хан-Мин Юнг, а на 88-й Торрес оформил дубль, установив окончательный счет.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:09
Если будешь хамить закончим разговор. Это первое. А второе, у Анчи побед в ЛЧ больше, чем у гонимого и посылаемого. А Флик твой, выиграл ЛЧ в ковидный год, при пустых трибунах. У Флика нет системы в игре, но есть ряд очень талантливых игроков атаки, на которых он и выезжает, а без них- он НИКТО, потому что не умеет играть в классический футбол, за что и поплатился в играх с Интером. Что касается Карпина, то, не он выбирает себе соперников, поэтому к нему претензий быть не может.
Сейчас он в очень сложном положении, вынужден рубить под корень антифутбол хамского грубияна, который два года навязывал Динамо деревенский, дворовой футбол. У Карпина задача- создать сбалансированный, грамотный футбол, а на это нужно время... Никто из Валеры не делает гениального тренера, но в России, он- самый системный тренер, умеющий читать соперника и ставить футбол без явного перекоса в сторону атаки.

На этом всё. Просьба- больше не тревожить.
Capral
Capral ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:28
По всему видно, что ты редко заходишь на Соккер или не читаешь мои комментарии. Я уже давно, Максу (ПЕТЛЯ) представил и видео и отчет о разгроме Флика от сб.Японии. Поэтому не надо мне напоминать. И ничего Барселона не делала сегодня для интриги, потому что голы япошек, как под копирку с голами европейских команд в прошедшем сезоне в ворота Барселоны... И не надо сравнивать сборную с клубом- это разные понятия. А тренер, которому руки не подают и посылают по известному маршруту- уважения не заслуживает, даже, если громит в просевшей Примере неубедительный Реал.
Я вижу, Нагель глЫбоко засел, никаким трактором не вытащишь...)))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:19
Большой вопрос- кого надо зачищать раньше...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:43
посмотрим. младший сержант))
пока что Реал не ровня Барсе.
Хави Алонсо подставили, зачищать состав уйдет долгое время.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:22
Интеру не повезло, просто Индзаги грамотно разобрал смешной футбол конФЛИКта и победил.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:21
Ой, смотри, корсар, чтобы такой футбол не вышел боком. В прошлом сезоне пронесло, а в этом будут неприятности...
f3wdcurzg568
f3wdcurzg568
вчера в 17:20
Зрелищный матч получился, зрители наверно в восторге
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:10
любая победа, плюс много голов
за это люблю футбол))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:01
Неужели тебе нравится такая игра Барселоны? Это же провал...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:49
что то на Рафинья мало стали играть.
и бразилец злиться уже ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:48
эта фишка текущей Барсы на несколько лет вперед точно будет.
ибо Барса все равно забивает еще больше.
эта крутой сине-гранатовой атаке, в отличие от других топов, наплевать на защиту.
не каждой из них повезет, как Интеру.
Futurista
Futurista
вчера в 16:42
Барса опять трёшку пропустила...многовато...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:39
ФК Сеул Южная Корея ))
это было шоу. сами играют, другим дают играть.
25 млн в копилку.
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:32
Вот это футбол!
небось ещё и финтили...))
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 16:20
Думаю, что зрители остались довольны увиденным зрелищем. Барселона и сама играет с удовольствием и сопернику дает. Приятно смотреть такой футбол, а не на автобус.
Capral
Capral
вчера в 16:16
Если в прошедшем сезоне над офсайдными ловушками Флика смеялась вся Европа, то после этой игры- смеяться будет вся Азия... В одном только в 1-м тайме, я насчитал 8 передач за спину игрокам Барселоны, из которых две закончились голами, и только в двух был зафиксирован офсайд... Барса ничем не удивила, медленно вкатывается в сезон, некоторые игроки, явно с лишним весом и счет конечно по делу.

Что касается япошек, то это- очень техничная, резвая, быстрая команда, но не европейского уровня, с дырявой защитой и бездарным вратарем, пропускающим с 30 метров. Но даже такая команда ловила Флика на его ловушках, причем делала это образцово. Второй состав Барсы мне не понравился, играл несколько предсказуемо и без особой фантазии, в отличие от основного...

Вобщем, ШОУ удалось, которое еще раз наглядно обнажило и обострило проблемы в организации игры Барселоны, и её авантюрного футбола...
3h86c538y6es
3h86c538y6es
вчера в 16:15
Счет какой-то хоккейный, веселый.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:06
отличный матч, феерия голов!
Сеул 6-кратный чемпион Кореи.
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