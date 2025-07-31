«Барселона» разгромила «Сеул», в матче 10 голов

1753967073

вчера, 16:04

Корейский «Сеул» проиграл «Барселоне» в товарищеском матче (3:7).

Первый гол в игре на 8-й минуте забил нападающий «сине-гранатовых» Роберт Левандовски. На 14-й минуте вингер Ламин Ямаль удвоил преимущество каталонской команды. На 26-й минуте игрок «Сеула» Янг-Вук Чо отыграл один гол. На 45+1-й минуте Язан Алараб сравнял счет, а спустя две минуты Ямаль оформил дубль. На 55-й голом отметился защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен. На 74-й минуте Ферран Торрес довел счет до разгромного. На 76-й минуте гол забил полузащитник «сине-гранатовых» Гави. На 85-й минуте забил игрок «Сеула» Хан-Мин Юнг, а на 88-й Торрес оформил дубль, установив окончательный счет.