«Мехелен» – «Брюгге»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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31 июля 2025, 21:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Мехелен» – «Брюгге», который состоится 1 августа 2025 года.

«Мехелен»

«Мехелен» не смог в первом туре чемпионата Бельгии одержать победу и довольствовался лишь ничейным результатом. Команда уже во второй игре нового сезона принимает на своем поле «Брюгее» и это настоящий вызов для молодого коллектива. Даже ничья с таким соперником на старте сезона может дать заряд уверенности «Мехелену» на предстоящие поединки, а победа и вовсе станет приятным событием для болельщиков.

26 июля «Мехелен» сыграл вничью с «Зюльте-Варегем» (1:1), а 19 числа проиграл товарищеский поединок с «Аяксом» (2:3).

«Брюгге»

«Брюгге» проигрывал в первом туре «Генку», но сумел одержать волевую победу на своем поле, чем порадовал болельщиков на старте сезона. Команда хочет как можно быстрее выбиться в лидеры и для этого нужна победа над «Мехеленом», который будет упорно сопротивляться, так как стремится также хорошо начать сезон.

27 июля «Брюгге» справился на своем поле с «Генком» (2:1), а 23 числа в товарищеской игре уступил «Пардо Эйсден» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мехелен» – 4.5

Ничья – 4.1

Победит «Брюгге» – 1.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.58

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.4

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Брюгге» завершились исходом «обе забьют»

Шесть из десяти последних матчей «Мехелена» завершились ничейным результатом

«Брюгге» выиграл два из пяти последних поединков с «Мехеленом» при трех ничьих

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.1. Команды часто играют вничью между собой, а «Мехелен» сыграл с таким результатом больше половины последних поединков. Прогнозируем очередной ничейный результат.