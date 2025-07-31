БАТЭ – «Витебск»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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31 июля 2025, 20:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Беларуси БАТЭ – «Витебск», который состоится 1 августа 2025 года.

БАТЭ

Клуб из Борисова уже который год не впечатляет своими результатами и сейчас команда проводит не лучший отрезок. БАТЭ на данный момент располагается лишь на 12 месте с 16 баллами и на два пункта отстает от нынешнего соперника. Победа на своем поле над «Витебском» гарантирует повышение в турнирной таблице как минимум на одну ступеньку.

25 июля БАТЭ в дополнительное время обыграл «Нафтан-Новополоцк» (4:3), а 13 числа на выезде одолел «Энергетик-БГУ» (1:0).

«Витебск»

«Витебск» показывает средние результаты в чемпионате и не отличается стабильностью. Команда перед стартом очередного тура располагается на девятом месте с 18 баллами и на три пункта отстает от ближайшего соперника. Чтобы не пропустить вперед БАТЭ гостям нужно как минимум не проиграть, а победа и вовсе позволит оторваться от конкурента еще сильнее.

12 июля «Витебск» на выезде обыграл «Днепр» Могилев (1:0), а пятого числа крупно проиграл на выезде «Славии» Мозырь (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит БАТЭ – 2.7

– 2.7 Ничья – 3.15

Победит «Витебск» – 2.55

Тотал больше 2.5 мячей – 1.95

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75

Статистика

«Витебск» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

БАТЭ не может выиграть уже четыре домашних поединка подряд

не может выиграть уже четыре домашних поединка подряд Пять последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что команды не отойдут от статистики личных встреч и большого количества забитых мячей зрители в этот раз также не увидят.