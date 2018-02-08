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Мутко: «Люди тратятся и ни с кем не советуются, а потом кричат: „Власти, помогайте“»

сегодня, 09:44

Руководство «Амкара» утверждало, что клуб испытывает проблемы с финансированием и находится на грани снятия с участия в чемпионате страны. У «Тосно» тоже не все ладно. РФС собирается помочь клубам, чтобы они дотянули хотя бы до конца сезона, об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко:

«По „Тосно“ вопросы должны быть сняты до конца сезона, с „Амкаром“ так же. Я недавно разговаривал с президентом РФПЛ Сергеем Прядкиным, мы говорили, что экономикой клуба должна заниматься в том числе и лига через механизмы лицензирования, привлечения средств. К сожалению, некоторые считают, что кто-то им должен - люди, которые создавали „Тосно“, должны были в свое время думать на несколько лет вперед.

Скорее всего, надо смотреть через механизм лицензирования, чтобы мы видели бизнес-проект, откуда будут браться деньги. Получается же, что, когда люди приобретают игроков и тратятся, они ни с кем не советуются. Когда денег не хватает, они бегут и кричат, что средств нет, будут сниматься, поэтому „власти, помогайте“. Мы за этими клубами следим, будем делать все, чтобы они как минимум сезон доигрывали, но им надо долгосрочно смотреть на свою экономику, реальные возможности, правильно выстраивать бизнес.

У нас много таких команд, поэтому надо, чтобы бизнес-проектами занималась и лига. Это большой труд, чтобы у клубов было 10, 20, 30, 50 акционеров, чтобы была собственная доходная база, основанная на продажах билетов и телевизионных прав, на коммерческой составляющей. Об этом легко говорить, но надо двигаться в этом направлении».

Денег нет. Потерянный дивизион

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил МКС
сегодня в 13:16
МКС:
Виталик. А когда бюджет одного известного стадиона вырос с 6ти до 60ти лярдов, где ты былсо своими нотациями.
В доле был, где ж еще))
kust07
kust07 ответил котланетаэропортнаш
сегодня в 13:09
котланетаэропортнаш:
В этом он прав. РФС же лицензирует клуб. От того, если кто-то снимется с чемпионата - виноват будет Мутко.
В чем он будет виноват? Его от всех должностей ,которые занимал,отстранили.
Осталось в Сибирь выслать на трудодни.
МКС
МКС
сегодня в 13:08
Виталик. А когда бюджет одного известного стадиона вырос с 6ти до 60ти лярдов, где ты былсо своими нотациями.
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
сегодня в 12:54
Клубы по словам Мутко должны просчитывать на года вперед)) Так Виталий дайте цены за аренду стадиона и другие траты и взятки чиновников на года вперед)) Дайте Виталий на года вперед суммы господдержки своих проектов, слабо, как обычный клуб узнает с какой страной, сборной по футболу придется соревноваться? А еще лучше убери господдержку своих проектов и у всех шансы уровняются)))
котланетаэропортнаш
котланетаэропортнаш ответил kust07
сегодня в 12:19
kust07:
Исходя из слов Виталика,все клубы РФПЛ прежде чем тратиться,решать какие-то финансовые вопросы,все должны советоваться с Мутко.Совсем из ума выжил старый
В этом он прав. РФС же лицензирует клуб. От того, если кто-то снимется с чемпионата - виноват будет Мутко.
Absinthe6
Absinthe6
сегодня в 12:16
"Люди тратятся и ни с кем не делятся...")
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:08
Попав на ветку - оказался на съезде "московских бабушек".....))

Кроме запретить...разделить...раздать всем....предложений не увидел...))

Меня вообще немного удивляет что эти "жалостливые пасквили" про угнетение Зенитом всего футбола пишут поклонники клубов из Москвы..))))) с 1/10-й частью населения страны и с 89% всего стекаемого с окраин госбюджета...))))

Чем бы они там в столичных "РФС"-ах не занимались - а на выходе всё смешно получается....в итоге Питер виноват....)))
kust07
kust07
сегодня в 12:07
Исходя из слов Виталика,все клубы РФПЛ прежде чем тратиться,решать какие-то финансовые вопросы,все должны советоваться с Мутко.Совсем из ума выжил старый
котланетаэропортнаш
котланетаэропортнаш ответил Klaus-S
сегодня в 12:06
Klaus-S:
Спорт всегда был одним из способов пиара для власти.
«Сегодня для престижа нации по-настоящему важны две вещи: полеты в космос и золотые олимпийские медали»(Кеннеди).
котланетаэропортнаш
котланетаэропортнаш ответил Sueverny
сегодня в 12:03
Sueverny:
Слова в принципе правильные. А где дела?
Трудится:
"Это большой труд, чтобы у клубов было 10, 20, 30, 50 акционеров".

Кстати, вы хоть один такой клуб в РФПЛ знаете? Этого не будет никогда. Он сказал бред. Я переведу с мутковского на русский:"У Тосно должно быть 10-50 владельцев из бизнес элиты СПБ. Он лично найдет людей, готовых выбросить на ветер свои деньги???
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 12:00
Спорт всегда был одним из способов пиара для власти.
Valeriy-48
Valeriy-48 ответил морозз
сегодня в 11:55
морозз:
На данный момент такой успех невозможен, в те победные времена в Зените играли свои воспитанники из питерских футбольных школ! Вот они и задавали тон как в Зените так и сборной! Теперь всё изменилось, молодые талантливые футболисты ушли по арендам в другие клубы, в команде много иностранцев и !
Во многом с вами можно согласиться, но при чем здесь Зенит и третье место в Европе, при чем здесь Спартак?. Выигрывает команда, а не отдельные игроки.
Sueverny
Sueverny
сегодня в 11:54
Слова в принципе правильные. А где дела?
котланетаэропортнаш
котланетаэропортнаш ответил Богиня Соккера
сегодня в 11:51
Богиня Соккера:
Сережа,ты молвишь дело
Роналдиньо, почему ты опять в женском обличии???
Про Богиню не знаю, но ты чемпион Соккера по количеству акков в одном лице)))
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил котланетаэропортнаш
сегодня в 11:44
Сережа,ты молвишь дело
котланетаэропортнаш
котланетаэропортнаш ответил 311
сегодня в 11:26
311:
Пора сворачивать эту лавочку - РФПЛ! Или настраивать клубы на соразмерные российским реалиям размеры оплаты. Да, разъедутся легионеры, но всяко лучше, чем пускать пыль в глаза, сидя на шее у региональных бюджетов!)
Этого не произойдет. Тогда придется "свернуть" и КХЛ и с баскетболом попрощаться. Как ни крути, спорт на международной арене - лицо страны.
котланетаэропортнаш
котланетаэропортнаш ответил zamsb
сегодня в 11:24
zamsb:
Спонсоров, таких как "Газпром", "Лукойл", РЖД на всех не хватит, да и не стремятся частные компании связываться с футболом, не видят для себя какой то выгоды. Все идет к тому, что как предлагал Федун, останутся 6-8 команд, которые и будут между собой разыгрывать первенство.
Все верно. На футболе в России очень сложно заработать. Наверное только в Москве и СПБ люди способны платить за билет на матч 1,5-5 тысяч рублей. Но даже этого недостаточно.
311
311
сегодня в 11:23
Пора сворачивать эту лавочку - РФПЛ! Или настраивать клубы на соразмерные российским реалиям размеры оплаты. Да, разъедутся легионеры, но всяко лучше, чем пускать пыль в глаза, сидя на шее у региональных бюджетов!)
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 11:22
Они все берут пример с министра спорта Мутко, который брал деньги, тратил налево и направо, нанимал за бешеные бабки Радченковых неизвестно за какие заслуги, заключал контракты с Капелло, а потом визжит: Помогите, кто может, я не при чем... до сих пор утереться не можем от его фокусов. Так что начинать нужно с себя.
zamsb
zamsb
сегодня в 11:21
Спонсоров, таких как "Газпром", "Лукойл", РЖД на всех не хватит, да и не стремятся частные компании связываться с футболом, не видят для себя какой то выгоды. Все идет к тому, что как предлагал Федун, останутся 6-8 команд, которые и будут между собой разыгрывать первенство.
Богиня Соккера
Богиня Соккера
сегодня в 11:16
Грудинин придет и Мутко чую на рудники поедет
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Mяyчeло
сегодня в 11:08
Mяyчeло:
но конфузу они знатно добавляют) притом что конебакланы на этом сайте это одно целое, на других ресурсах если назвать коня бакланом и наоборот то это будет приравниваться к оскорблению))
Меня тут новорег бомбил, мол, чего я их славный клуб с бомжами сравниваю)) Он действительно не понимал))
Mяyчeло
Mяyчeло ответил AntiherQ1488
сегодня в 11:07
AntiherQ1488:
Они считают его сумасшедшим дедушкой, как и Ваня Лучший. Мол да, он наш, да, с проблемами, но не будем обращать на это внимание))
но конфузу они знатно добавляют) притом что конебакланы на этом сайте это одно целое, на других ресурсах если назвать коня бакланом и наоборот то это будет приравниваться к оскорблению))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Mяyчeло
сегодня в 11:03
Mяyчeло:
да не, ангел небесгрешен, но у него по коням всегда такая позиция)
Они считают его сумасшедшим дедушкой, как и Ваня Лучший. Мол да, он наш, да, с проблемами, но не будем обращать на это внимание))
Mяyчeло
Mяyчeло ответил AntiherQ1488
сегодня в 11:02
AntiherQ1488:
Поди новичок какой то)) Он просто не знал трендов на сайте, да?))
да не, ангел небесгрешен, но у него по коням всегда такая позиция)
Mяyчeло
Mяyчeло ответил морозз
сегодня в 11:01
морозз:
На данный момент такой успех невозможен, в те победные времена в Зените играли свои воспитанники из питерских футбольных школ! Вот они и задавали тон как в Зените так и сборной! Теперь всё изменилось, молодые талантливые футболисты ушли по арендам в другие клубы, в команде много иностранцев и !
да и в лучшие то годы, кого зенька сборной предоставлял?) оршавене если только. денисов как деовчка то хочу то не хочу выступать за сборную, толку от него было мало. кержаковед вообще без комментариев. датчанин ещё в рамке.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Mяyчeло
сегодня в 11:01
Mяyчeло:
вчера вечером один из питерских имел неосторожность выразится плохо в сторону кобылиц, возмущению хорса не было предела XDDD
Поди новичок какой то)) Он просто не знал трендов на сайте, да?))
Mяyчeло
Mяyчeло
сегодня в 10:58
    морозз
    морозз ответил Scuderia Ferrari
    сегодня в 10:56
    Scuderia Ferrari:
    Странно, но когда Зенит был чемпионом, сборная России взяла 3 место на Евро, а при чемпионе-спартаке было и такое, что сборной России вообще (!!!!) не было на Евро (исключительный случай в постсоветской истории).
    На данный момент такой успех невозможен, в те победные времена в Зените играли свои воспитанники из питерских футбольных школ! Вот они и задавали тон как в Зените так и сборной! Теперь всё изменилось, молодые талантливые футболисты ушли по арендам в другие клубы, в команде много иностранцев и !
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил LOpp
    сегодня в 10:55
    LOpp:
    шайтан-ракета какая-то))
    А если еще и жопой - вперед летает, то явно за ЛГБТ. ФуФуФу.
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