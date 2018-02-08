Мутко: «Люди тратятся и ни с кем не советуются, а потом кричат: „Власти, помогайте“»

Руководство «Амкара» утверждало, что клуб испытывает проблемы с финансированием и находится на грани снятия с участия в чемпионате страны. У «Тосно» тоже не все ладно. РФС собирается помочь клубам, чтобы они дотянули хотя бы до конца сезона, об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко:

«По „Тосно“ вопросы должны быть сняты до конца сезона, с „Амкаром“ так же. Я недавно разговаривал с президентом РФПЛ Сергеем Прядкиным, мы говорили, что экономикой клуба должна заниматься в том числе и лига через механизмы лицензирования, привлечения средств. К сожалению, некоторые считают, что кто-то им должен - люди, которые создавали „Тосно“, должны были в свое время думать на несколько лет вперед.

Скорее всего, надо смотреть через механизм лицензирования, чтобы мы видели бизнес-проект, откуда будут браться деньги. Получается же, что, когда люди приобретают игроков и тратятся, они ни с кем не советуются. Когда денег не хватает, они бегут и кричат, что средств нет, будут сниматься, поэтому „власти, помогайте“. Мы за этими клубами следим, будем делать все, чтобы они как минимум сезон доигрывали, но им надо долгосрочно смотреть на свою экономику, реальные возможности, правильно выстраивать бизнес.

У нас много таких команд, поэтому надо, чтобы бизнес-проектами занималась и лига. Это большой труд, чтобы у клубов было 10, 20, 30, 50 акционеров, чтобы была собственная доходная база, основанная на продажах билетов и телевизионных прав, на коммерческой составляющей. Об этом легко говорить, но надо двигаться в этом направлении».

Денег нет. Потерянный дивизион