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Бизнесмены собрали для «Тосно» 40 млн рублей на покрытие долгов по зарплате

вчера, 14:40

Источник сообщает, что в ближайшее время будут погашены долги по зарплате футболистам «Тосно». 

В минувшую пятницу стало известно о коллективном письме игроков «Тосно» с требованием выплатить им долги по зарплате. В качестве подтверждения серьезности намерений игроки не вышли на товарищеский матч с курским «Авангардом». Отмечается, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко лично участвовал в переговорах с представителями бизнеса, которые согласились помочь команде. Подразумевается сумма в 40 миллионов рублей.

Бюджет «Тосно» составляет около 600 миллионов рублей в год, что очень мало для клуба из Премьер-Лиги. Например, у «Краснодара» бюджет оценивается в 4,7 - 5 миллиардов рублей, у «Локомотива» - 5,4 миллиарда, у «Спартака» - 8,1 миллиарда, у «Зенита» - почти 11 миллиардов рублей.

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Все комментарии
mikysss
mikysss
сегодня в 00:52
газпромомовский проеект тосну не оставит - это вам не Ростов разворовывать, тут лен область и газики
Evilhuman
Evilhuman ответил artsinalex
вчера в 22:59
Вот и мы не понимаем,зачем федуну ромбовый проект
spartak never die
spartak never die
вчера в 21:46
Епт,один Кокорин может Тосно содержать.
А тут все селом еле наше петли на то,чтобы клуб задолженности по зарплатам футболерам погасил.
BomBeer
BomBeer
вчера в 20:36
вот вопрос - зачем такие искусственные проекты, как Тосно или Мордовия - в РПЛ ?
Зато Факел или Ротор - пылят в нищете. с огромным количеством болельщиков и в крупных городах, с посещаемостью стадионов и большой историей
artsinalex
artsinalex
вчера в 20:30
Как обычно на всякую х.... бабла не жалко!!
ошалевший
ошалевший ответил denmig
вчера в 20:27
denmig:
опять, б...ть, бизнесмены! ну сколько можно? не могут сопоставить бюджет - берите у газпрома! там хватит на 4 таких тосны с лихвой! а , если зенит расформировать, - так новый рфпл из 20 достойных команд можно сделать!
там уже всё распилено и всякий сброд из пригорода в планы не вписан
Shamil79
Shamil79
вчера в 18:56
надо бы клубам Остапом Бендером обзавестись
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 18:21
Почему старший "обдаренный" товарищ молчит?!

Помог ли бы уже младшенькому. Милер, ау!)
clop
clop ответил makkie
вчера в 18:13
makkie:
Самое смешное, что в обоих встречах Тосно отскакивал. Оба матча в аккурат на кризис Спартака приходился - сначала после "чудо" сборов от Валеры, потом на чёрную полосу в начале сезона при Каррере.
Ну пошли отмазки: "отскакивал", "кризис", "черная полоса"...
Нужно мужественно признать, что Тосно просто сильнее спартака :))
makkie
makkie ответил Jake Sully
вчера в 18:04
Jake Sully:
ну дык оба раза вас надрали) вы там во втором матче отскочили 2-2, в добавок Тосно в десятером играли, так что можно сказать надрали)
Самое смешное, что в обоих встречах Тосно отскакивал.
Оба матча в аккурат на кризис Спартака приходился - сначала после "чудо" сборов от Валеры, потом на чёрную полосу в начале сезона при Каррере.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:25
Вот и отлично! Не сомневаюсь, что такой самобытный и скромный клуб будет и дальше существовать. Финансового благополучия и успехов тосненцам!
Shpundya .
Shpundya .
вчера в 17:20
У Амкара ещё меньше,кстати это из года в год уже с червонец лет..
руна
руна
вчера в 17:17
а почему губернатор не мог поучаствовать до долгов игрокам в этих переговорах?до начала сезона!!
Блоссия
Блоссия
вчера в 17:14
Понятно, кооператив Озеро скинулся.
kastites
kastites
вчера в 16:50
Хорошо
Faustello
Faustello
вчера в 16:46
Ух какая то 71а опять на мальдивы сгоняет
Казанский
Казанский ответил cska plus
вчера в 16:25
cska plus:
Хорошие бизнесмены, соберите для казанского и подкиньте антихеру им на инет не хватает.
Опять Димон печально пошутил((
cska plus
cska plus
вчера в 16:19
Хорошие бизнесмены, соберите для казанского и подкиньте антихеру им на инет не хватает.
VIPded
VIPded
вчера в 16:06
Вааще надо запретить клубы, содержащиеся бюджетами!
denmig
denmig
вчера в 16:04
опять, б...ть, бизнесмены! ну сколько можно? не могут сопоставить бюджет - берите у газпрома! там хватит на 4 таких тосны с лихвой! а , если зенит расформировать, - так новый рфпл из 20 достойных команд можно сделать!
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:59
СПАСИБО Добрым Людям, что маленько помогли фк " Tосно "
К сожалению фк "ТОСНО" не в том формате , чтобы кого - то заинтересовать....
Полевой Командир
Полевой Командир
вчера в 15:47
то есть, президент клуба сидел сидел, рулил рулил, зарплату получал, теперь по итогу кто то должен скинуться и разрулить проблему? очень интересно
ДСА
ДСА
вчера в 15:44
Как обычно, нагнули малый бизнес.
LOpp
LOpp
вчера в 15:43
если расформировать Зенит, то можно его бюджет перекинуть 8-10 клубам, которые уже надирали баклановских при стольо скромном бюджете.
Баба Наташа
Баба Наташа ответил Jake Sully
вчера в 15:39
Jake Sully:
ну дык оба раза вас надрали) вы там во втором матче отскочили 2-2, в добавок Тосно в десятером играли, так что можно сказать надрали)
Тосно, обидное недоразумение, которое произошло с Великим Спартаком! Скоро Тосно сгинет в аналы, а Спартак останется на вечно, ведь мы - народная команда, за нас болеют миллионы баб Наташ и дедов Коль!!!
Вперёд, Спартак!
Jake Sully
Jake Sully ответил makkie
вчера в 15:35
makkie:
Про "не раз уже надирал" можно поподробнее? У нас с ними два матча в истории было - 0:1 и 2:2, стыдно не знать)
ну дык оба раза вас надрали) вы там во втором матче отскочили 2-2, в добавок Тосно в десятером играли, так что можно сказать надрали)
Jake Sully
Jake Sully ответил AntiherQ1488
вчера в 15:31
AntiherQ1488:
Я уже старый и не в форме) Покричу гадости про вас с трибун)
так не пойдет)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Jake Sully
вчера в 15:29
Jake Sully:
а ты пойдешь играть за тарасовку, за тарелку щей?))
Я уже старый и не в форме) Покричу гадости про вас с трибун)
Jake Sully
Jake Sully ответил AntiherQ1488
вчера в 15:28
AntiherQ1488:
Пусть подпишут Писермана в атаку, за еду) А то он тут уже все пальцы стер) Пускай поднимает лен область не словами, а на деле))
а ты пойдешь играть за тарасовку, за тарелку щей?))
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 15:24
Пусть подпишут Писермана в атаку, за еду) А то он тут уже все пальцы стер)
Пускай поднимает лен область не словами, а на деле))
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