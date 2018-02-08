Бизнесмены собрали для «Тосно» 40 млн рублей на покрытие долгов по зарплате

Источник сообщает, что в ближайшее время будут погашены долги по зарплате футболистам «Тосно».



В минувшую пятницу стало известно о коллективном письме игроков «Тосно» с требованием выплатить им долги по зарплате. В качестве подтверждения серьезности намерений игроки не вышли на товарищеский матч с курским «Авангардом». Отмечается, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко лично участвовал в переговорах с представителями бизнеса, которые согласились помочь команде. Подразумевается сумма в 40 миллионов рублей.



Бюджет «Тосно» составляет около 600 миллионов рублей в год, что очень мало для клуба из Премьер-Лиги. Например, у «Краснодара» бюджет оценивается в 4,7 - 5 миллиардов рублей, у «Локомотива» - 5,4 миллиарда, у «Спартака» - 8,1 миллиарда, у «Зенита» - почти 11 миллиардов рублей.