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«Уфа» предложила Семаку новый контракт

вчера, 13:30

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак может продлить договор с клубом, специалисту предложен новый контракт. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Мы предложили новый контракт Семаку. Обсуждаем в рабочем процессе. 

Сроки? Пока не хотелось бы озвучивать детали».

Семак возглавил «Уфу» в самом конце 2016 года, подписав контракт по схеме «1,5+1».

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Все комментарии
Egorium
Egorium
сегодня в 00:21
Успеха Семаку, тренер не чета спартаковским выкормышам.
mat73
mat73
вчера в 21:19
Соглашайся!)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:14
Правильное решение, Семаку побед!
Goal2
Goal2
вчера в 19:41
Семак с уфы бряк
И в зенит бяк
ахахахаха
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:26
Семак достоин!
LOpp
LOpp
вчера в 19:02
едва ли Семак согласиться продлевать контракт, ведь в мае его позовут спасать Зенит
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 17:37
Удачи.
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:45
Лет через пять,а может и раньше Семаку предложат возглавить один из ведущих клубов в России.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 14:51
Желаю Семаку продлить контракт
ДСА
ДСА
вчера в 14:29
Показатели у него нормальные для Премьер-Лиги, перспективы есть, лишь бы финансовых проблем у клуба не было.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:26
"Уфа" самый логичный вариант для Семака.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:21
Желаю закрепиться в Премьер лиги
drug01
drug01
вчера в 14:11
Это хорошо
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:58
Семаку не стоит принимать предложения от других клубов.
У него хорошо получается в "Уфе", пусть продлит контракт с ними.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 13:39
Ему некогда, он таблицу вырезает.
cska.78
cska.78
вчера в 13:35
Удачи Богданычу!
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