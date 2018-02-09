«Уфа» предложила Семаку новый контракт

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак может продлить договор с клубом, специалисту предложен новый контракт. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
«Мы предложили новый контракт Семаку. Обсуждаем в рабочем процессе.
Сроки? Пока не хотелось бы озвучивать детали».
Семак возглавил «Уфу» в самом конце 2016 года, подписав контракт по схеме «1,5+1».
И в зенит бяк
ахахахаха
И в зенит бяк
ахахахаха
У него хорошо получается в "Уфе", пусть продлит контракт с ними.
У него хорошо получается в "Уфе", пусть продлит контракт с ними.