Аллегри: «Хочу похвалить своих игроков за матч против „Фиорентины“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Фиорентиной» в матче 24-го тура Серии А (2:0):

«Было не так просто сохранять концентрацию весь матч. Хочу поздравить своих парней и поблагодарить „Фиорентину“ за хорошую игру.

Мы хорошо начали эту встречу, но потом попали под прессинг. Слишком много играли поперёк поля, чем помогали сопернику. Было несколько моментов, в которых мы рисковали пропустить, но нам было нужно завершить первый тайм без пропущенных мячей. Во второй половине встречи нам было уже попроще. Мы правильно действовали, когда „Фиорентина“ начинала обороняться. Хочу похвалить своих парней за то, как они провели этот матч.

Я бы добавил, что у нас появилось численное превосходство в середине поля, когда в игру вошёл Дуглас Коста.

Пенальти? Я просто ждал решения арбитра. Все решения принимает судья. Просмотр длился долго, к счастью, пенальти был отменён. После этого эпизода мы стали лучше обороняться.

Понял ли я судейское решение? Не совсем, я думал, что до момента с пенальти было нарушение правил».