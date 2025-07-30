«Пари НН» — «Локомотив» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (2.08.2025)

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сегодня, 00:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Локомотив», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.67. Сделать выбор в пользу «Пари НН» предлагается по 5, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Пари НН» прошлый сезон завершил на 13 месте, из-за чего боролся «за выживание» в РПЛ . На данный момент команда идёт на 15 месте. Она не сумела заработать ни одного очка, и чтобы выбраться из «красной зоны» ей необходимо заработать хотя бы один балл. Две последние игры «Пари НН» завершились поражениями от «Краснодара» (0:3), и «Крылья Советов» (0:2).

«Локомотив» Москва завершил прошлый сезон на шестом месте, и от первого места его отделили 24 очка. На сегодняшний день команда занимает лидирующую позицию, с шестью заработанными баллами. Две последние встречи «Локомотива» завершились победами над «Сочи» (3:0), и «Краснодаром» (2:1).

Информация для ставок

«Пари НН» выиграл четыре игры из десяти

«Локомотив» Москва проиграл всего одну встречу из пяти

Четыре из пяти матчей «Пари НН» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды редко забивают друг другу, и мы предполагаем, что в этот с большой вероятностью подобный исход повторится. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют – нет» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.