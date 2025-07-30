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Нападающий «Ромы» Довбик может продолжить карьеру в АПЛ

сегодня, 00:17

Нападающий Артём Довбик может покинуть «Рому» этим летом.

По данным источника, римский клуб будет готов продать форварда, если получит соответствующее предложение. «Волки» оценивают своего футболиста в 40 млн евро.

Отмечается, что информацию о доступности трансфера Довбика запросили некоторые клубы АПЛ.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:00
Ох ох уж этот минхерц
уж эти - вот в наше время было лучше
Бобров , Гринин...
Там сидят получается глупые люди
В футбольном клубе !!!
Зачем то покупают его .....
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:13
Никакой и звать никак... очередное лохлятское разводилово...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:12
Посмотрим, где он всплывёт...
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:29
Я не хочу, чтобы у Вас складывалось обо мне мнение, что я- человеко ненавистник, не люблю Довбика, Хвичку. Не уважаю, да, потому что игроки- простецкие, предсказуемые, a мнят себя незаурядными.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:20, ред.
Он футбольный простак, которого я помню еще по украинскому футболу. Он простак в футболе и в жизни, двух слов связать не может. На счет его таранного типа спорный вопрос. Как может быть форвард таранного типа, если он статичный. Нападающими таранного типа были- Бобров, Гринин, С.Соловьев, а Довбик и близко не стоит. Довбик- столб, очень примитивный, очень зависимый, неуклюжий. Я вспоминаю его на недавнем ЧЕ, так вот, по статистике, он ни разу не коснулся мяча.
Поэтому я и говорю- позор испанскому футболу, если такой игрок становится лучшим снайпером.
Жирона? А что такое Жирона? Я один раз, в прошлом сезоне увидел эту команду в игре с Атлетико и сразу сказал- пацанская команда, и в тройке ей не быть. И почти угадал, если бы Симеоне не стал ерундой заниматься на финише сезона... Чего стоит испанский футбол, если Барселона, за игру, в среднем, забивает по 4-5 мячей? Это ли не нонсенс?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:03
Не очень могу понять Вашу столь выраженную антипатию к нему как к футболисту.

Есть разного типа нападающие, с разными более сильными и более слабыми сторонами.

Он нападающий таранного типа, высокий, мощный, умеющий выбирать позицию в штрафной чтобы забить мяч.

Таких много, да, его уровень может не какой-то очень высокий, но как минимум вполне неплохой даже по общеевропейским, общемировым меркам.

А Примера хоть и несколько сдала по среднему уровню команд, но до сих пор добивается немалых успехов в еврокубках, в целом за последние пятнадцать лет это чуть ли не наиболее, а может и наиболее, успешная страна в еврокубках, так что в Жироне, которая была даже тогда, в свой пока лучший сезон, скорее весьма крепким середняком со стабильным хорошим, забить очень много - это значительное и показательное достижение, абы кто это не сделал бы, как минимум нужно быть неплохим футболистов по меркам данной лиги.
Capral
Capral
сегодня в 00:36
Ему цена 40 копеек, а не 40 млн. Пойдет по пути Ярмоленко, так и будет бегать по клубам, пока не вернется в Украину... Абсолютно тупой игрок, даже без малейшего намёка на футбольный интеллект, а мяч, как от стены отскакивает на 10 метров. Пришел приличный тренер в Рому, сразу понял, кто ему не нужен... А Примере- ПОЗОР, если такое убожество стало лучшим бомбардиром лиги.
Гость
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