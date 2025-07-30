Нападающий «Ромы» Довбик может продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий Артём Довбик может покинуть «Рому» этим летом.
По данным источника, римский клуб будет готов продать форварда, если получит соответствующее предложение. «Волки» оценивают своего футболиста в 40 млн евро.
Отмечается, что информацию о доступности трансфера Довбика запросили некоторые клубы АПЛ.
уж эти - вот в наше время было лучше
Бобров , Гринин...
Там сидят получается глупые люди
В футбольном клубе !!!
Зачем то покупают его .....
уж эти - вот в наше время было лучше
Бобров , Гринин...
Там сидят получается глупые люди
В футбольном клубе !!!
Зачем то покупают его .....
Поэтому я и говорю- позор испанскому футболу, если такой игрок становится лучшим снайпером.
Жирона? А что такое Жирона? Я один раз, в прошлом сезоне увидел эту команду в игре с Атлетико и сразу сказал- пацанская команда, и в тройке ей не быть. И почти угадал, если бы Симеоне не стал ерундой заниматься на финише сезона... Чего стоит испанский футбол, если Барселона, за игру, в среднем, забивает по 4-5 мячей? Это ли не нонсенс?
Поэтому я и говорю- позор испанскому футболу, если такой игрок становится лучшим снайпером.
Жирона? А что такое Жирона? Я один раз, в прошлом сезоне увидел эту команду в игре с Атлетико и сразу сказал- пацанская команда, и в тройке ей не быть. И почти угадал, если бы Симеоне не стал ерундой заниматься на финише сезона... Чего стоит испанский футбол, если Барселона, за игру, в среднем, забивает по 4-5 мячей? Это ли не нонсенс?
Есть разного типа нападающие, с разными более сильными и более слабыми сторонами.
Он нападающий таранного типа, высокий, мощный, умеющий выбирать позицию в штрафной чтобы забить мяч.
Таких много, да, его уровень может не какой-то очень высокий, но как минимум вполне неплохой даже по общеевропейским, общемировым меркам.
А Примера хоть и несколько сдала по среднему уровню команд, но до сих пор добивается немалых успехов в еврокубках, в целом за последние пятнадцать лет это чуть ли не наиболее, а может и наиболее, успешная страна в еврокубках, так что в Жироне, которая была даже тогда, в свой пока лучший сезон, скорее весьма крепким середняком со стабильным хорошим, забить очень много - это значительное и показательное достижение, абы кто это не сделал бы, как минимум нужно быть неплохим футболистов по меркам данной лиги.
Есть разного типа нападающие, с разными более сильными и более слабыми сторонами.
Он нападающий таранного типа, высокий, мощный, умеющий выбирать позицию в штрафной чтобы забить мяч.
Таких много, да, его уровень может не какой-то очень высокий, но как минимум вполне неплохой даже по общеевропейским, общемировым меркам.
А Примера хоть и несколько сдала по среднему уровню команд, но до сих пор добивается немалых успехов в еврокубках, в целом за последние пятнадцать лет это чуть ли не наиболее, а может и наиболее, успешная страна в еврокубках, так что в Жироне, которая была даже тогда, в свой пока лучший сезон, скорее весьма крепким середняком со стабильным хорошим, забить очень много - это значительное и показательное достижение, абы кто это не сделал бы, как минимум нужно быть неплохим футболистов по меркам данной лиги.