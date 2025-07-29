Гвардиола потратил на трансферы больше всех тренеров в истории

«Ботафого» — «Крузейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (3.08.2025) В матче бразильской Серии А «Ботафого» сыграет на своем поле с «Крузейро».

«Флуминенсе» — «Гремио». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (3.08.2025) В матче бразильской Серии А «Гремио» сыграет на выезде с «Флуминенсе».