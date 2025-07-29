Гвардиола потратил на трансферы больше всех тренеров в истории

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола потратил на трансферы больше всех наставников в истории футбола.
1. Пеп Гвардиола — 2,02 млрд евро
2. Диего Симеоне — 1,31 млрд евро
3. Массимилиано Аллегри — 1,2 млрд евро
4. Томас Тухель — 1,19 млрд евро
5. Антонио Конте — 1,16 млрд евро
И как бы не нахваливали Симеоне, но голые факты говорят о том, что по сути, как Вы сказали, он неудачник. Кстати, при всём этом, он ещё и самый высокооплачиваемый тренер в мире. В общем, великий комбинатор))
И как бы не нахваливали Симеоне, но голые факты говорят о том, что по сути, как Вы сказали, он неудачник. Кстати, при всём этом, он ещё и самый высокооплачиваемый тренер в мире. В общем, великий комбинатор))
Браво !!
На бис
Глядишь - и может еще одну АПЛ выиграете
Браво !!
На бис
Глядишь - и может еще одну АПЛ выиграете
то есть, есть был и будет возврат денег.
при Гвардиоле Сити завоевал 18 трофеев!!! и переписал историю английского футбола.
вот Симеоне неудачник
то есть, есть был и будет возврат денег.
при Гвардиоле Сити завоевал 18 трофеев!!! и переписал историю английского футбола.
вот Симеоне неудачник