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Гвардиола потратил на трансферы больше всех тренеров в истории

вчера, 23:34

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола потратил на трансферы больше всех наставников в истории футбола.

1. Пеп Гвардиола — 2,02 млрд евро

2. Диего Симеоне — 1,31 млрд евро

3. Массимилиано Аллегри — 1,2 млрд евро

4. Томас Тухель — 1,19 млрд евро

5. Антонио Конте — 1,16 млрд евро

Гвардиола потратил на трансферы больше всех тренеров в истории

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:35
Согласен, Гвардиола хоть и тепличный тренер, и работает только с большими бюджетами и приближенными к идеальным условиями, но при этом он даёт нужный результат, и как Вы правильно заметили, все эти финансовые вложения окупаются. А Симеоне, с такими огромными тратами, всегда второй или третий. За 14 лет у руля Атлетико, с такими растратами, всего 2 раза выиграл Ла Лигу, один раз Кубок Испании, и ноль раз ЛЧ. Да, ещё в активе Диего есть две победы в ЛЕ, но для такого клуба как Атлетико, с их амбициями, это даже к достижениям трудно отнести.

И как бы не нахваливали Симеоне, но голые факты говорят о том, что по сути, как Вы сказали, он неудачник. Кстати, при всём этом, он ещё и самый высокооплачиваемый тренер в мире. В общем, великий комбинатор))
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:28
Я всегда говорил, Гвардиола нужен минимум лярд $ чтобы начать побеждать в клубе. Анчи даже в топ 5 нет, хотя он два раза дольше тренирует чем Пеп. Карло никогда не был капризным, и слишком требовательным к трансферам, работал с тем материалом который у него есть. Это тоже нужно учитывать в номинации лучший тренер в истории футбола.
arsen09
arsen09
сегодня в 09:04
Ну в принципе он их отработал трофеями.
2ddna5w3gnme
2ddna5w3gnme
сегодня в 07:10
Поэтому он стал лучшим в современности, а так был бы заштатным тренером в Ла Лиге
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:03, ред.
Маэстро !!!!
Браво !!
На бис
Глядишь - и может еще одну АПЛ выиграете
bpn2dc4myshm
bpn2dc4myshm
сегодня в 06:34
Он просто тренировал очень богатые клубы.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:12
Ну нюх у него на игроков есть, не впустую деньги тратились
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:03
все потраченные деньги МанСити окупились.
то есть, есть был и будет возврат денег.
при Гвардиоле Сити завоевал 18 трофеев!!! и переписал историю английского футбола.
вот Симеоне неудачник
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:51, ред.
Сколько дали, столько и потратил. Дали бы больше, потратил бы больше. Но че хорошо, - сколько просил, столько и дали..., и это главное.
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