«Динамо» вырвало победу у «Сочи» в матче Кубка России

«Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России.
На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Динамо» Иван Сергеев. На 34-й минуте полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев сравнял счёт, а на 35-й минуте Фёдор Захаров вывел южан вперёд. На 60-й минуте Сергеев оформил дубль, сравняв счёт. В дополнительное ко второму тайму время Даниил Фомин принёс победу «Динамо».
В следующем туре Кубка России «Динамо» сыграет с «Краснодаром», а «Сочи» встретится с «Крыльями Советов».
Молодые динамовцы бежали в атаку, увлекаясь и совершенно забывая про оборону. Выход Фомина во 2-м тайме напрашивался для стабилизации центра, и надо сказать, Карпин угадал, после выхода Фомина соперник потерял преимущество 1-го тайма, после чего, Динамо полностью контролировало игру.
Выход Маричаля- ждал как спасение в обороне, а вот появление Скопинцева в ЦЗ так и не понял. Хороши были голы Сергеева и Фомина, а в целом- победа имени Карпина. Худшиe- Макаров и Окишор. Лучший- пожалуй Лещук, дважды спасавший команду в сложнейших ситуациях... Веселый матч, со множеством вопросов, как по игре, так и по составу.
Всех, кто симпатизирует и болеет за Карпина- с побеДой, очень непростой, но такой нужной!!!
Молодые динамовцы бежали в атаку, увлекаясь и совершенно забывая про оборону. Выход Фомина во 2-м тайме напрашивался для стабилизации центра, и надо сказать, Карпин угадал, после выхода Фомина соперник потерял преимущество 1-го тайма, после чего, Динамо полностью контролировало игру.
Выход Маричаля- ждал как спасение в обороне, а вот появление Скопинцева в ЦЗ так и не понял. Хороши были голы Сергеева и Фомина, а в целом- победа имени Карпина. Худшиe- Макаров и Окишор. Лучший- пожалуй Лещук, дважды спасавший команду в сложнейших ситуациях... Веселый матч, со множеством вопросов, как по игре, так и по составу.
Всех, кто симпатизирует и болеет за Карпина- с побеДой, очень непростой, но такой нужной!!!