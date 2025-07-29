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«Динамо» вырвало победу у «Сочи» в матче Кубка России

вчера, 20:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России.

На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Динамо» Иван Сергеев. На 34-й минуте полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев сравнял счёт, а на 35-й минуте Фёдор Захаров вывел южан вперёд. На 60-й минуте Сергеев оформил дубль, сравняв счёт. В дополнительное ко второму тайму время Даниил Фомин принёс победу «Динамо».

В следующем туре Кубка России «Динамо» сыграет с «Краснодаром», а «Сочи» встретится с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:49
В играх на КУБОК-чаще всего выигрывает тот, кто больше этого хочет))))
112910415
112910415
сегодня в 08:01
в кубке тренируются молодые
sv_1969
sv_1969 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 21:58
Вроде всего два тура и устать не успели))) Но с другой стороны молодежи тоже играть надо
Capral
Capral ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 21:27
Карпин с ним работает.
Lobo77
Lobo77
вчера в 21:26
С Маричалем Паршивлюк персонально стал работать что ли?
В игрока Морячек превращается постепенно.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:58
С Победой!!!
Capral
Capral
вчера в 20:44, ред.
Всегда сложно комментировать игру команды, в которой 90% молодежи. Как не парадоксально, но игра в 1-м тайме Динамо понравилась своим куражом и движением, причем, мяч, почти не задерживался в центре поля. Понравилась позиционная, легкая атака динамовцев. Но, эта же легкость граничила с огромным количеством ошибок в центре, за которые нас соперник и наказал дважды.

Молодые динамовцы бежали в атаку, увлекаясь и совершенно забывая про оборону. Выход Фомина во 2-м тайме напрашивался для стабилизации центра, и надо сказать, Карпин угадал, после выхода Фомина соперник потерял преимущество 1-го тайма, после чего, Динамо полностью контролировало игру.

Выход Маричаля- ждал как спасение в обороне, а вот появление Скопинцева в ЦЗ так и не понял. Хороши были голы Сергеева и Фомина, а в целом- победа имени Карпина. Худшиe- Макаров и Окишор. Лучший- пожалуй Лещук, дважды спасавший команду в сложнейших ситуациях... Веселый матч, со множеством вопросов, как по игре, так и по составу.

Всех, кто симпатизирует и болеет за Карпина- с побеДой, очень непростой, но такой нужной!!!
a-league
a-league
вчера в 20:41
Валера верен себе и основу в кубке не выпускает, поэтому и нервы
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:36
До давили Сочи, а гол Васильева великолепен !
С победой болельщиков Динамо.
Гость
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