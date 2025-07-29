«Динамо» вырвало победу у «Сочи» в матче Кубка России

1753810353

вчера, 20:32

«Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России.

На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Динамо» Иван Сергеев. На 34-й минуте полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев сравнял счёт, а на 35-й минуте Фёдор Захаров вывел южан вперёд. На 60-й минуте Сергеев оформил дубль, сравняв счёт. В дополнительное ко второму тайму время Даниил Фомин принёс победу «Динамо».

В следующем туре Кубка России «Динамо» сыграет с «Краснодаром», а «Сочи» встретится с «Крыльями Советов».