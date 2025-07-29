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Кассьерра должен пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в «Севилью»

вчера, 22:56

Нападающему «Зенита» Матео Кассьерре придется отказаться от части денег, если он перейдет в «Севилью».

Испанский клуб связался с «сине-бело-голубыми» по поводу аренды форварда.

Однако пока контакты находятся на начальной стадии, но нападающий нравится спортивному директору «Севильи».

Основная проблема — высокая зарплата колумбийца в России, и командам придется договориться о разделе выплат или форвард — отказаться от части зарплаты.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:44
вернуться в большую жизнь или ... ?!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:27
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨
Таки да....
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:24
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:16
Но я думаю, он готов пойти, чтобы сбежать от Семака...
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:15
И снова Гениально, и снова Шедеврально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👌👌👌👌👌👌👌🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🥣🥣🥣🥣🥣🥣🥣🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️⚾⚾⚾⚾⚾⚾⚾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista
вчера в 23:03
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