Кассьерра должен пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в «Севилью»

Нападающему «Зенита» Матео Кассьерре придется отказаться от части денег, если он перейдет в «Севилью».
Испанский клуб связался с «сине-бело-голубыми» по поводу аренды форварда.
Однако пока контакты находятся на начальной стадии, но нападающий нравится спортивному директору «Севильи».
Основная проблема — высокая зарплата колумбийца в России, и командам придется договориться о разделе выплат или форвард — отказаться от части зарплаты.
Таки да....
Таки да....
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