Кассьерра должен пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в «Севилью»

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вчера, 22:56

Нападающему «Зенита» придется отказаться от части денег, если он перейдет в «Севилью».

Испанский клуб связался с «сине-бело-голубыми» по поводу аренды форварда.

Однако пока контакты находятся на начальной стадии, но нападающий нравится спортивному директору «Севильи».

Основная проблема — высокая зарплата колумбийца в России, и командам придется договориться о разделе выплат или форвард — отказаться от части зарплаты.