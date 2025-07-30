«Палмейрас» согласовал с ЦСКА трансфер Келвена

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сегодня, 00:07

ЦСКА и бразильский «Палмейрас» завершили переговоры по трансферу . Обе стороны пришли к согласию.

Защитник подписывает контракт с бразильским клубом на сумму около 36 млн реалов (примерно 5,6 млн евро).

«Палмейрас» будет осуществлять выплаты поэтапно, последний платеж запланирован на вторую половину 2026 года.