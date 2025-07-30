«Палмейрас» согласовал с ЦСКА трансфер Келвена

ЦСКА и бразильский «Палмейрас» завершили переговоры по трансферу Келвена. Обе стороны пришли к согласию.
Защитник подписывает контракт с бразильским клубом на сумму около 36 млн реалов (примерно 5,6 млн евро).
«Палмейрас» будет осуществлять выплаты поэтапно, последний платеж запланирован на вторую половину 2026 года.
А мну где то за Келвина сказал?))
А мну где то за Келвина сказал?))
Гинер работал на кондитерской фабрике?)
Любой просроченный товар в такую обёрточку завернёт...
Ещё и втридорога продаст!
Хорошо, что не Спартаку))
Гинер работал на кондитерской фабрике?)
Любой просроченный товар в такую обёрточку завернёт...
Ещё и втридорога продаст!
Хорошо, что не Спартаку))