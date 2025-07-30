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«Палмейрас» согласовал с ЦСКА трансфер Келвена

сегодня, 00:07

ЦСКА и бразильский «Палмейрас» завершили переговоры по трансферу Келвена. Обе стороны пришли к согласию.

Защитник подписывает контракт с бразильским клубом на сумму около 36 млн реалов (примерно 5,6 млн евро).

«Палмейрас» будет осуществлять выплаты поэтапно, последний платеж запланирован на вторую половину 2026 года.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:55
Привет Анатолий!

А мну где то за Келвина сказал?))
Сп62
Сп62 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 11:23
Что умеет, то умеет. Нечего сказать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 08:54
Олег, к тебе просьба убедительная. Не демонстрирую публично свою полную неосведомлённость. Келвену 24 года, и игрок олимпийской сб. Бразилии. Не захотел быть на вторых ролях после Гайича. Вот и всё. Не ппутай с толпой просроченных КБ вроде Медины или Чернова а до кучи ещё и Помазуна. Вот там уже просрочка явная. У ЦСКА нет нефти, приходится так зарабатывать. Такова жизнг
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:27
Ну и ладненько. Очень даже неплохо.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:46
Значит так тому и быть
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:08
Откуда у ЦСКА столько игроков на продажу?
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:43
Как?) Как так можно уметь?)
Гинер работал на кондитерской фабрике?)
Любой просроченный товар в такую обёрточку завернёт...
Ещё и втридорога продаст!
Хорошо, что не Спартаку))
cm3zvr5p3amk
cm3zvr5p3amk
сегодня в 00:14
Цска уверенно отдаёт игрока значит есть ещё резерв!
Гость
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