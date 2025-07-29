«Краснодар» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (2.08.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Динамо» Москвы оценивается за 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.
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02 августа 2025, 20:30
суббота
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.
Форма команд
«Краснодар» в прошлом сезоне взял своё первое чемпионство в истории, а сейчас, по истечении двух матчей, занимает место в середине таблицы. Девятое место команда занимает с тремя заработанными очками. Два последних матча «Краснодара» завершились победой над «Пари НН» (3:0), и поражением от «Локомотив» Москва (1:2).
«Динамо» Москва на данный момент занимает место ненамного выше своего сегодняшнего оппонента, а именно седьмое место с четырьмя заработанными очками. Разница мячей положительная, два забитых и один пропущенный. Две последние игры «Динамо» Москва завершились ничьёй с «Балтикой» (1:1), и победой над «Ростовом» (1:0)
Информация для ставок
- «Краснодар» выиграл семь из десяти последних матчей
- «Динамо» Москва не проигрывает на протяжении восьми встреч
- Три из пяти игр «Краснодара» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды много забивают в личных встречах между собой и в этот раз существует большая вероятность повторить такой исход. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.