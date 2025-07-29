«Краснодар» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (2.08.2025)

1753818867

вчера, 22:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Динамо» Москвы оценивается за 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Краснодар» в прошлом сезоне взял своё первое чемпионство в истории, а сейчас, по истечении двух матчей, занимает место в середине таблицы. Девятое место команда занимает с тремя заработанными очками. Два последних матча «Краснодара» завершились победой над «Пари НН» (3:0), и поражением от «Локомотив» Москва (1:2).

«Динамо» Москва на данный момент занимает место ненамного выше своего сегодняшнего оппонента, а именно седьмое место с четырьмя заработанными очками. Разница мячей положительная, два забитых и один пропущенный. Две последние игры «Динамо» Москва завершились ничьёй с «Балтикой» (1:1), и победой над «Ростовом» (1:0)

Информация для ставок

«Краснодар» выиграл семь из десяти последних матчей

«Динамо» Москва не проигрывает на протяжении восьми встреч

Три из пяти игр «Краснодара» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды много забивают в личных встречах между собой и в этот раз существует большая вероятность повторить такой исход. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.