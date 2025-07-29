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«Бешикташ» объявил о переговорах со «Спартаком» по трансферу Жедсона

вчера, 19:38

Пресс-служба «Бешикташа» на официальном сайте объявила о начале переговоров со «Спартаком» по трансферу Жедсона.

Футбольный клуб «Бешикташ» может сообщить о начале переговоров со «Спартаком» относительно трансфера профессионального футболиста Жедсона Фернандеша.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 22:36
Короче цирк...
"Футбольный клуб «Бешикташ» может сообщить о начале переговоров со «Спартаком»..."

А может и не сообщить...))
3x8vjbd3d9mu
3x8vjbd3d9mu
вчера в 21:21
Все хорошо, укрепляются, игроки, по меркам рпл топовые, но вот как ведёт себя тренер, может загубить все
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:42, ред.
Треш конечно что в руководстве Спартака не видят очевидных вещей что Станкович просто не справляется и не справится в силу своих личностных проблем и продолжают под него набирать на деградацию ещё игроков. Как будто мало с ним и с этим руководством скатилось, и Бабич, и Барко, и Угальде, теперь ещё Жедсон этот карьеру загубит. Печальное зрелище, МЮ 2.0
9huzc8sw62d9
9huzc8sw62d9
вчера в 20:33
Незнамо что за большие деньги.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:17, ред.
Думаю сделка состоится....
Дорого конечно....и не факт что заиграет...но усилятся надо....
Ни разу не видел Ливая Гарсию...за 19 млн...про Жедсона тоже ни плохого ни хорошего сказать не могу....но коль стоят столь дорого значит могут зарешать результат....
Вообще как понимаю под Станковича большие деньги на трансферы дают....и чтоб сохранить пост надо начинать уже вскоре подниматься как минимум в тройку лидеров...
Не успеет из таких запчастей собрать классную машину - будет искать другой гараж......
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:42
Ну вот это уже ближе. От Бешикташе , а не от Карпа...)
Гость
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