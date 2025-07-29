«Бешикташ» объявил о переговорах со «Спартаком» по трансферу Жедсона

Пресс-служба «Бешикташа» на официальном сайте объявила о начале переговоров со «Спартаком» по трансферу Жедсона.
Футбольный клуб «Бешикташ» может сообщить о начале переговоров со «Спартаком» относительно трансфера профессионального футболиста Жедсона Фернандеша.
"Футбольный клуб «Бешикташ» может сообщить о начале переговоров со «Спартаком»..."
А может и не сообщить...))
"Футбольный клуб «Бешикташ» может сообщить о начале переговоров со «Спартаком»..."
А может и не сообщить...))
Дорого конечно....и не факт что заиграет...но усилятся надо....
Ни разу не видел Ливая Гарсию...за 19 млн...про Жедсона тоже ни плохого ни хорошего сказать не могу....но коль стоят столь дорого значит могут зарешать результат....
Вообще как понимаю под Станковича большие деньги на трансферы дают....и чтоб сохранить пост надо начинать уже вскоре подниматься как минимум в тройку лидеров...
Не успеет из таких запчастей собрать классную машину - будет искать другой гараж......
Дорого конечно....и не факт что заиграет...но усилятся надо....
Ни разу не видел Ливая Гарсию...за 19 млн...про Жедсона тоже ни плохого ни хорошего сказать не могу....но коль стоят столь дорого значит могут зарешать результат....
Вообще как понимаю под Станковича большие деньги на трансферы дают....и чтоб сохранить пост надо начинать уже вскоре подниматься как минимум в тройку лидеров...
Не успеет из таких запчастей собрать классную машину - будет искать другой гараж......