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«Реал» готов потратить £ 100 млн на нового вратаря и рассчитывает, что это будет Куртуа

сегодня, 07:06

Мадридский «Реал» летом всерьёз настроен усилить состав одним из вратарей топ-уровня. Согласно источнику, президент мадридского клуба Флорентино Перес готов потратить на покупку нового голкипера £ 100 млн, а также рассмотрит вариант с обменом футболистов.

Отмечается, что приоритетной целью для «Реала» теперь является вратарь «Челси» Тибо Куртуа, так как в «Королевском клубе» считают, что о его трансфере будет договориться проще, чем о переходе Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».

Недавно Куртуа заявил, что скучает по своим детям, которые сейчас проживают в Мадриде. Также агент игрока Кристоф Хенторай сообщил, что постоянно поддерживает связь с «Реалом».

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Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил neomessi
сегодня в 13:07
Реал 30 за Де Хею зажмотил а тут за Куртуа соточку ? Учитывая то что у Бельгийца , год по контракту?Челси за радость будет хотя бы половину из этой суммы
амурец
амурец
сегодня в 12:11
    dankoff1986
    dankoff1986
    сегодня в 12:01
    100+ Навас и пусть берут
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 11:58
    Маловато. За Куртуа сливочных надо развести на 150! )))
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 11:29
    отлично!!! я думаю куртуа по дешевле будет. да и получше де хеа!!!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 10:14
    Да, но Куртуа, ровно как и Де Хеа в свое время играли в мадридском Атлетико! Надеюсь, что это никак не скажется на трансфере кого-то из них в королевский клуб) Ну а пока вся надежда на весьма добротного голкипера - Кейлора Наваса. Сухих ему матчей и отличной игры в воротах!
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 09:56
    Чем этим клоунам Навас не по нраву..У них защитники Рамоситы да Карвахали днари..а не вратарь..
    neomessi
    neomessi
    сегодня в 09:09
    Вот теперь думайте)

    Барса подписала Штегена за 12млн)
    А этот кипер сейчас один из лучших
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 08:55
    За 100 пусть и забирают
    FILL3287
    FILL3287
    сегодня в 08:22
    мешок))
    бебето_71
    бебето_71
    сегодня в 08:02
    Куртуа стойт больше МЮ запросил ценик.отстали теперь очередь Челси развести сливочный мешок)
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 07:56
    Летом все выяснится.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 07:45
    Те у кого купят точно будут в плюсе
    grafff
    grafff
    сегодня в 07:35
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      сегодня в 07:08
      Ну вот и славненько
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