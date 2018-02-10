«Реал» готов потратить £ 100 млн на нового вратаря и рассчитывает, что это будет Куртуа

Мадридский «Реал» летом всерьёз настроен усилить состав одним из вратарей топ-уровня. Согласно источнику, президент мадридского клуба Флорентино Перес готов потратить на покупку нового голкипера £ 100 млн, а также рассмотрит вариант с обменом футболистов.

Отмечается, что приоритетной целью для «Реала» теперь является вратарь «Челси» Тибо Куртуа, так как в «Королевском клубе» считают, что о его трансфере будет договориться проще, чем о переходе Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».

Недавно Куртуа заявил, что скучает по своим детям, которые сейчас проживают в Мадриде. Также агент игрока Кристоф Хенторай сообщил, что постоянно поддерживает связь с «Реалом».