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Ди Франческо: «„Рома“ создает моментов больше, чем любая другая команда из Серии А»

вчера, 18:00
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто22:45 Не начался

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями накануне матча 24-го тура Серии А против «Беневенто». 

«„Рома“ всегда настроена на атаку, однако нам нужно сосредоточиться на поиске баланса.

Статистика показывает, что мы создаем моментов больше, чем любая другая команда из Серии А. Но наша реализация оставляет желать лучшего.

Джеко находится в прекрасной физической форме. Я убежден, что в скором времени он снова начнет забивать, ведь мы нуждаемся в его голах».

Напомним, что в матче предыдущего тура «Рома» обыграла «Верону».

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Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
вчера в 19:13
Зачастую им судьи моменты создают. В виде пенальти. Аха-ха)
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