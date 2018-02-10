Чех установил свой личный антирекорд

Вратарь «Арсенала» Петр Чех в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» установил свой личный антирекорд. 35-летний голкипер не может отстоять на ноль уже в девяти матчах подряд.
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур
|1
|X
|2
|17:15
|сегодня
|Ньюкасл
|-:-
|Ман Юнайтед
|5.8
|3.85
|1.6
|19:30
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|Саутгемптон
|-:-
|Ливерпуль
|4.3
|3.7
|1.8
|Испания. Примера 2017/2018, 23 тур
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|X
|2
|14:00
|сегодня
|Севилья
|-:-
|Жирона
|1.67
|4.02
|4.8
|18:15
|сегодня
|Барселона
|-:-
|Хетафе
|-
|-
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|Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур
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|X
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|17:00
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|Интер
|-:-
|Болонья
|1.44
|4.4
|7.5
|22:45
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|1.15
|8.2
|16
|Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур
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|X
|2
|23:00
|сегодня
|Лион
|-:-
|Ренн
|1.45
|4.5
|6.8
Вратарь «Арсенала» Петр Чех в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» установил свой личный антирекорд. 35-летний голкипер не может отстоять на ноль уже в девяти матчах подряд.
И продолжать радовать своей игрой болельщиков!))
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И продолжать радовать своей игрой болельщиков!))
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