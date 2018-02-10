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Чех установил свой личный антирекорд

вчера, 18:36
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Вратарь «Арсенала» Петр Чех в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» установил свой личный антирекорд. 35-летний голкипер не может отстоять на ноль уже в девяти матчах подряд.

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Все комментарии
cska.78
cska.78
вчера в 21:32
Фигня это все!
dima090887
dima090887
вчера в 21:17
И тем не менее, до сих пор один из лучших киперов! Какие сегодня вытаскивал...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил fcspartak
вчера в 20:58
fcspartak:
7 за матч бывает достаточно часто, 3 за тайм тем более. 43 не повторит никто и никогда! Не рекорд, рекордище!
Ты не совсем прав. Я могу назвать тебе вообще вечный рекорд в ЛЧ. Вратарь хряков Ребров остался навеки сухой в ЛЧ, т.к. вряд ли он когда там сыграет, как и такие звезды как Беленов, Джанаев, Крицюк и многие другие. Игорь сыграл в ЛЧ около 80 матчей, пропускал в 43 подряд и что? На поле команда, а не один вратарь , были у него и ошибки, но это вратарь высокого уровня, в Спартаке таких со времен Дасаева не было и пока не предвидится. Так что успокойся и жди когда супер Митрюшкин вернется к хрякам.
Фата лист
Фата лист
вчера в 20:40
И с великими бывает, тут дело в защите...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:10
С такой обороной не удивительно
LMI
LMI
вчера в 19:55
Я уже говорил - этот сезон у нас по настоящему рекордный. Установили новые горизонты по всем направлениям. Просто феноменальный сезон. И повторюсь - ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:47
есть вратари и с более рекордами
Великолепный
Великолепный
вчера в 19:44
Пожелаю Петр Чеху не обращать внимания на эти пустяки
И продолжать радовать своей игрой болельщиков!))
:large
Великолепный
Великолепный ответил fcspartak
вчера в 19:28
fcspartak:
7 за матч бывает достаточно часто, 3 за тайм тем более. 43 не повторит никто и никогда! Не рекорд, рекордище!
Вот когда Ребров и Селихов отыграют в Л/Ч и сборной столько сколько Игорек, тогда и поговорим, а пока спартак один раз попал в группу Л/Ч за последние пять лет!)) Смекаешь?
fcspartak
fcspartak ответил Великолепный
вчера в 19:25
Великолепный:
Ну что пупсики, все вратари имеют свои антирекорды, да же Петр Чех! И ваши то же Селихов - 0:7 Ребров - антирекорд - трешка за один тайм против сборной Хорватии ХЕ-ХЕ!
7 за матч бывает достаточно часто, 3 за тайм тем более. 43 не повторит никто и никогда! Не рекорд, рекордище!
Великолепный
Великолепный
вчера в 19:02
Ну что пупсики, все вратари имеют свои антирекорды, да же Петр Чех!

И ваши то же
Селихов - 0:7
Ребров - антирекорд - трешка за один тайм против сборной Хорватии

ХЕ-ХЕ!
Брулин
Брулин
вчера в 18:49
СУХОРЯЯЯННН!!!!!!!!!!! НОМИР 43!!! ЛИГЕНДА!
kust07
kust07
вчера в 18:44
Конифеев номер 2
Saang
Saang
вчера в 18:42
Все равно до 43 раз тебе далеко
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:41
Карьера Чеха приближается к завершению.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 18:41
да Акинфеева ему все равно далеко
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