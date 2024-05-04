«Клермон» вылетел из Лиги 1 и не выкупит Николсона у «Спартака»

1714843108

вчера, 20:18

«Клермон» проиграл «Монако» (1:4) и досрочно вылетел из Лиги 1.

Таким образом, французский клуб не будет использовать опцию выкупа нападающего у «Спартака». Форвард вернётся в московский клуб этим летом.