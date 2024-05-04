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«Клермон» вылетел из Лиги 1 и не выкупит Николсона у «Спартака»

вчера, 20:18
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако4 : 1Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)КлермонМатч завершен

«Клермон» проиграл «Монако» (1:4) и досрочно вылетел из Лиги 1.

Таким образом, французский клуб не будет использовать опцию выкупа нападающего Шамара Николсона у «Спартака». Форвард вернётся в московский клуб этим летом.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:20
Тот случай, когда для "двух зол" нужно выбрать дверь на выход и без оглядки. А для ротации и давления пойдёт не хуже пацан с резерва. Слишком дорого держать на скамье тёмного персонажа.
galem72
galem72
вчера в 21:12
Эта атакующая посредственность за 1700мин во Франции сообразила всего лишь 4 шара. С какого перепугу Клермон, даже если бы остался в Л1, стал бы писать его в состав на полной основе?!
Конечно, с одной стороны хорошо, что он свалит из Спартака, а с другой - бесплатно уйдёт.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 21:11
Пусть лучше он скачет чем этот никакущий пигмей с Коста Рики. Хуже не будет. А вообще Игнатов на позиции чистого форварда очень неплохо смотрица с Соболем. А нигер для ротации и давления пойдет..
112910415
112910415
вчера в 20:58
обидно, однако
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:50
Не в той команде искали усиление...
adekvat
adekvat ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:31
Нет они теперь знают его возможности, пускай теперь Спартак в ФНЛ тянет.
Сп62
Сп62
вчера в 20:25
А есди подарить? Возьмут?
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