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Пеллегрино: «Мы понимаем эмоции болельщиков, но нам нужно держаться вместе»

вчера, 22:18
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино прокомментировал поражение от «Ливерпуля».

«Мы пропустили на старте поединка, это всегда сложно. В первом тайме у нас были кое-какие шансы, но после второго гола у нас пропала уверенность в своих силах. Два мяча - это слишком большое преимущество для „Ливерпуля“. Вторая половина встречи была ужасна в нашем исполнении.

Мы понимаем эмоции болельщиков, но мы должны быть едины до конца. Ситуация в турнирной таблице может измениться через одну-две недели», - сказал Пеллегрино.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:24
имхо не тянет Пеллегрино. Не такой уж плохой состав у него.
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