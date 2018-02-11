Пеллегрино: «Мы понимаем эмоции болельщиков, но нам нужно держаться вместе»

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино прокомментировал поражение от «Ливерпуля».

«Мы пропустили на старте поединка, это всегда сложно. В первом тайме у нас были кое-какие шансы, но после второго гола у нас пропала уверенность в своих силах. Два мяча - это слишком большое преимущество для „Ливерпуля“. Вторая половина встречи была ужасна в нашем исполнении.

Мы понимаем эмоции болельщиков, но мы должны быть едины до конца. Ситуация в турнирной таблице может измениться через одну-две недели», - сказал Пеллегрино.