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Главный тренер «Црвены Звезды» призвал болельщиков клуба к порядку

вчера, 16:42
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА20:00 Не начался

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милойевич попросил болельщиков команды вести себя дисциплинированно на предстоящем матче Лиги Европы с ЦСКА.

«Мы сделали все возможное, чтобы матч прошел при зрителях, и, возможно, это станет небольшим преимуществом для нас. Мы больше всего беспокоились о том, что придется играть без наших болельщиков. Но благодаря нашей настойчивости и пониманию со стороны УЕФА все разрешилось хорошо. Я бы хотел попросить болельщиков вести себя дисциплинированно. Завтрашний матч станет настоящим подарком, который заслуживают все, и мне бы хотелось попросить болельщиков поддержать футболистов и дать им положительные эмоции».

В начале января УЕФА решил закрыть трибуны на матче «Црвена Звезда» - ЦСКА, но затем сербы подали апелляцию, которая была удовлетворена.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:59
ЦЗ побратим СпаМа, значит болельщики те же хрюшки, будут вести себя как обычно, за что однажды уже поплатились, а вину скинут на приехавших спаМовцев. Верно и к гадалке ни ходи!
Jum13
Jum13 ответил fcspartak
вчера в 17:36
fcspartak:
ты главное завтра не прячься
Зачем? 15-е то не за горами. Тебя хоть к 18-му ждать?
fcspartak
fcspartak ответил Jum13
вчера в 17:34
Jum13:
Ах, да - там "мог"... Ну да - на словах Спартак мог 5000 мест заказывать, на словах мог и поехать - а в итоге дальше дивана никак )))
ты главное завтра не прячься
Jum13
Jum13 ответил fcspartak
вчера в 17:28
fcspartak:
я такого не говорил. внимательно прочитай что я писал
Ах, да - там "мог"... Ну да - на словах Спартак мог 5000 мест заказывать, на словах мог и поехать - а в итоге дальше дивана никак )))
fcspartak
fcspartak ответил Jum13
вчера в 17:23
Jum13:
fcspartak сказал, что 5000 пигги поехали на матч. Ну что же - посмотрим, правду ли сказала свиристелка
я такого не говорил. внимательно прочитай что я писал
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:09
УЕФА все равно оштрафует, разница лишь в сумме.
Jum13
Jum13
вчера в 17:08
fcspartak сказал, что 5000 пигги поехали на матч. Ну что же - посмотрим, правду ли сказала свиристелка
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:02
Как известно, фанаты Црвены Звезды близкие друзья фанатов Спартака. Так что армейцам "теплый" прием обеспечен.
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