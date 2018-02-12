Главный тренер «Црвены Звезды» призвал болельщиков клуба к порядку

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милойевич попросил болельщиков команды вести себя дисциплинированно на предстоящем матче Лиги Европы с ЦСКА.

«Мы сделали все возможное, чтобы матч прошел при зрителях, и, возможно, это станет небольшим преимуществом для нас. Мы больше всего беспокоились о том, что придется играть без наших болельщиков. Но благодаря нашей настойчивости и пониманию со стороны УЕФА все разрешилось хорошо. Я бы хотел попросить болельщиков вести себя дисциплинированно. Завтрашний матч станет настоящим подарком, который заслуживают все, и мне бы хотелось попросить болельщиков поддержать футболистов и дать им положительные эмоции».

В начале января УЕФА решил закрыть трибуны на матче «Црвена Звезда» - ЦСКА, но затем сербы подали апелляцию, которая была удовлетворена.